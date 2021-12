José Fernando vuelve a casa por Navidad: el reencuentro y los detalles de su permiso en el psiquiátrico

José Fernando Ortega Mohedano (28 años), el hijo de José Ortega Cano (67) y la desaparecida Rocío Jurado, ha vuelto a casa por Navidad. El joven, que está ingresado en un centro psiquiátrico, ha recibido el permiso pertinente para festejar estas fechas tan señaladas en familia. Un motivo de inmensa alegría para todos, en especial para Ortega Cano y Gloria Camila (25). Todo paso hacia adelante es un logro en el caso de José Fernando y este permiso significa mucho.

Cabe recordar que este año ha sido especialmente duro para el joven, ya que todo hacía indicar que saldría, por fin, en libertad del centro, pero sus ilusiones dieron al traste el pasado mes de junio cuando el juez postergó su permanencia un año más. En este 2022, si la evolución de José Fernando es óptima, podrá retomar su vida. De momento, ha celebrado Nochebuena en familia y EL ESPAÑOL tiene todos los detalles de ese reencuentro familiar.

José Fernando Ortega Mohedano en una imagen de archivo. Gtres

Pese a la alegría que se respiró en casa con la visita del joven, no están siendo las mejores navidades, ya que Ana María Aldón (44), mujer de Ortega Cano, ha dado positivo en Covid-19. Ella y su hijo en común con el diestro, José María. Los dos pasaron la noche del 24 de diciembre en urgencias, como informó Aldón a través de sus redes sociales. Por este motivo, "José Fernando ha cenado solo con su padre y su hermana". Fue una cena "agradable y emotiva" y el joven se emocionó en algunos momentos. "Ortega estuvo muy contento pese a estar preocupado por el pequeño y su mujer. Tener a su hijo al lado es su orgullo y está deseando que JoseFer obtenga la libertad ya", explica una fuente cercana a la familia. En esa reunión se habló, según la información que maneja este medio, de Michu, la expareja de José Fernando y madre de su hijo. En la actualidad, entre los jóvenes no hay ninguna relación formal: rompieron hace unos meses y José Fernando no tiene intención de retomar la historia. "Se molestó con el tema de la boda y de Rocío Carrasco (44). No entiende por qué tuvo que decir esas cosas Michu cuando no es verdad y nunca se habló de boda. Él está del lado de su familia".

Hasta donde conoce este medio, el hijo de Ortega Cano también disfrutará en familia de la Nochevieja y "los primeros días de enero" regresará al centro psiquiátrico. No es un hecho, ni mucho menos, que el joven vaya a salir de forma definitiva y oficial pasado ese año, en junio de 2022. Todo depende de su evolución y, sobre todo, comportamiento. De momento, está siendo "más favorable que hace unos meses".

"En la clínica se ha dado cuenta, a través de los talleres, lo que realmente le llena y motiva. Ya desde antes de entrar, él siempre demostró que la informática se le daba bien", informaba hace unos meses quien bien lo sabe. Quiere "recuperar el tiempo perdido con su Rocío, su hija, poder verla y abrazarla cuanto quiera y no solo cuando los permisos lo permitan. Verla a través de una videollamada no ha sido fácil".

El complicado momento de Ortega

A pesar de que hayan pasado 15 años de la muerte de Rocío Jurado, parece que la artista está más viva que nunca porque es protagonista de la mayoría de los programas de televisión del momento. La cantante, que pasó sus últimos años de vida luchando contra el cáncer con el que finalmente no pudo, está más viva que nunca por el relato de su hija, Rocío Carrasco, en televisión.

Una de las informaciones que se ha analizado mucho estos días en los medios de comunicación es el gasto que tuvo Rocío Jurado en Houston cuando se trataba de su cáncer. Una cantidad de dinero muy importante de la que quedaron deudas, en concreto una de la que se hizo cargo Rocío Carrasco tras fallecer su madre y que saldó con parte del dinero que consiguió después de vender la casa de La Moraleja.

José Ortega Cano en una imagen reciente paseando por su urbanización de Madrid. Gtres

Esta información señala a Ortega Cano -del que se ha dicho que no quiso hacerse cargo de los gastos-. El diestro, sin embargo, se muestra cansado de que su nombre suene en los programas de televisión en sentido negativo y por eso ha decidido mantenerse callado todo este tiempo.

Tal es la indignación del diestro, que a las preguntas de los reporteros ha respondido en los últimos días con un portazo al escuchar que hablaban de las especulaciones que apuntan a que él no ayudó económicamente en la enfermedad de la cantante, y que esa puede ser la causa de que Rocío Carrasco esté enfadada con él.

