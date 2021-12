Ainhoa Arteta, más sincera que nunca, dice adiós a 2021: "Has puesto mi vida al borde de un precipicio"

El año que está cerca de terminar ha sido uno de los años más duros en la vida de Ainhoa Arteta (56). Desde su contagio por Covid, que le provocó importantes problemas de movilidad, al cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida el pasado mes de julio, que ha paralizado su carrera y del que todavía arrastra secuelas -además de la pérdida de varias falanges de una de sus manos- hasta su inesperada y polémica separación de Matías Urrea (47), la soprano ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos a terribles golpes que jamás hubiese imaginado.

Lejos de tirar la toalla, la cantante continúa con su recuperación en su Donosti natal, esforzándose para reaparecer en los próximos meses. Desde ahí ha compartido un desgarrador mensaje en Instagram que refleja lo duro que ha sido este 2021. Sincerándose con sus seguidores, ha revelado cómo afronta el año que está a punto de empezar y en el que, si algo tiene claro, es que "venceré".

"Adiós, 2021. Por fin nos dices adiós. Me has cambiado la vida así de repente, sin esperarlo. Has puesto a prueba mi capacidad de aguante, mi resistencia. Has puesto mi vida al borde de un precipicio. Has probado mis fuerzas más allá de lo soportable. Me has hecho llorar de dolor, de rabia, de miedo, de vértigo", se puede leer en el vídeo compartido por la artista, un montaje formado por imágenes de ella trepando una montaña, extraídas del programa de RTVE Cumbres, que suceden con una banda sonora muy especial, la ópera Vincèro, de Puccini, cantada por Luciano Pavarotti.

Arteta ha aprovechado también para desvelar que en este año que termina "he conocido la traición, la decepción, la deslealtad, el miedo, la soledad". "He tenido que volver al punto de salida cargando mi, cada vez más, pesada mochila", ha admitido, asegurando que aunque el 2021 quiso derrotarla, "no me rendí".

"Entendí que el final de mi camino me estaba esperando más arriba, más lejos, más alto, y seguí creyendo, seguí luchando, seguí y seguí y seguí incansable día a día", ha desvelado, descubriendo cómo consiguió seguir adelante pese a lo duros que han sido los últimos meses: "Usé el silencio como escudo ante la ofensa, la profundidad de mis raíces para ser capaz de mirar muy alto, busqué mi fuerza interior para nadar contracorriente. Me levanté siempre después de cada tropiezo, de cada recaída, de cada decepción".

"2021 aquí estoy para tu sorpresa derrotándote yo a ti en tus últimas horas", ha sentenciado Ainhoa, que dando "la bienvenida a mi futuro" ha lanzado un potente mensaje de superación. "Sigo en marcha: llegaré a la meta, alcanzaré la cumbre. Mira lejos, muy lejos, mas lejos, venceré".

Para terminar esta amarga despedida al año más duro de su vida, Ainhoa ha dado una optimista bienvenida al 2022 que, está convencida, será el "año de la esperanza, de la ilusión, de la recuperación". Un canto a la vida y a la superación que demuestra que la soprano afronta el futuro con fuerza y muchas ganas de vivir y retomar su carrera profesional.

