Matías Urrea, sobre Ainhoa Arteta: "Le escribí y no me contestó. Ella ha decidido tirar por otro camino"

Matías Urrea (47 años) y Ainhoa Arteta (56) parecían la pareja perfecta. Inseparables y de lo más enamorados, su ruptura sentimental, coincidiendo con el peor momento en la vida de la soprano, causó gran conmoción a propios y a extraños. Después de estar ingresada en el hospital durante más de un mes tras un grave cólico nefrítico que se complicó, y a punto estuvo de costarle la vida, la guipuzcoana decidía a finales de verano acabar con su matrimonio y romper todos los vínculos que le unían a su hasta ahora marido y representante.

Desde entonces, numerosos rumores sobre los motivos de la separación y de cómo era en realidad la relación entre Ainhoa y Matías. Aunque en un primer momento el militar se mostró dispuesto a destapar la 'cara oculta' de la soprano y los motivos que la llevaron al complicado momento profesional y personal que está atravesando, el tiempo ha calmado las cosas y ahora, mucho más conciliador con su exmujer, ha reaparecido para asegurar que comprende lo que hizo y que le desea lo mejor.

¿Cómo se encuentra?

Fenomenal, muy tranquilo, feliz y dando pasitos poco a poco.

Ainhoa va a volver a los escenarios

Bueno, volverá, supongo que volverá, al final su convalecencia médica tendrá un final gracias a Dios, esperemos que esté pronto en los escenarios y que podamos disfrutar de ella, sí.

¿Cómo está vuestra situación?

Como la dejamos, ella decidió terminar con la relación e iniciar una etapa en soledad. Yo la comprendo en cierta manera, y entiendo que ha debido ser muy duro para ella, que es muy duro para ella enfrentarse a todo lo que ha pasado y un poco el tema de la voz que parece que ahora ya está solucionado. Cada uno decide cómo afrontar las diferentes etapas de la vida.

Se han dicho muchas cosas. Eso le ha afectado, ¿cómo lo han vivido?

Lo que yo sí sé es que Ainhoa no ha dicho nada de mí, no ha hecho declaraciones, yo tampoco de ella. Hay muchas terceras personas que entran a opinar y eso tergiversa lo que dicen. Creo que tuvimos una relación como todas, con sus momentos buenos y malos, vivimos una pandemia juntos, una crisis económica juntos como todos los españoles.

¿Cómo están las cosas ahora?

Cuando alguien decide iniciar una etapa distinta, afrontar una etapa en soledad, yo fui respetuoso y le he dado ese tiempo. Hablamos en su momento cuando se operó la primera vez y yo sigo su mejoría a través de los medios.

Contacto cero

Podríamos tenerlo, pero no lo tenemos.

Han hablado mucho sus amigos, pero también atacándole a usted

Han hablado sus amigos, pero es lo que te decía de las terceras personas, han hablado amigos para apoyarla. La relación es una cosa de dos, nosotros teníamos nuestra relación maravillosa, dura en momentos y como todo, no hay relaciones perfectas, pero lo que digan terceras personas no tiene sentido.

Se puede retomar la relación

A ver, la relación está como está ahora que es en un impasse. Estamos los dos rehaciendo nuestra vida, ella está mucho más centrada en retomar su carrera profesional, recuperarse físicamente, de las secuelas de la enfermedad o las secuelas de lo que pasó y ya está.

Si tuviera que mandarle un mensaje desde aquí, ¿cuál sería?

Ya se lo mandé en su momento, le puse un WhatsApp diciéndole 'me alegro de tu recuperación, espero verte en los escenarios pronto'. Siempre es una alegría disfrutar de ella, de su voz, de su carisma, lo cortés no quita lo valiente.

¿Recibió respuesta?

Yo entiendo que ella está muy centrada en lo suyo. No contestó, pero lo leyó. Lo único que pretendía no era una respuesta, era 'hemos estado 6 años juntos'. Que hayamos terminado no significa que tengamos que tirar por tierra todo lo que hemos vivido juntos. Ella ha decidido tirar por un camino en esta etapa y ya está, no hay más.

Judicialmente, ¿no tienen nada pendiente?

No, bueno, tenemos lo que tenemos, pero cada uno se busca la vida como se la tiene que buscar y lo importante es ser feliz.

Hay algo judicial

No. Lo que tengamos o no es insignificante, y yo decidí en su momento buscarme la vida por mi cuenta y andar mi camino con todo el respeto hacia ella.

Le desea lo mejor

Yo le deseo lo mejor a ella, de verdad. Espero verla pronto cantando otra vez.

