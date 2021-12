Carlos Marín, el hombre de la eterna sonrisa: Il Divo le recuerda en un sentido homenaje

Justo el día en que los restos mortales del cantante Carlos Marín han sido incinerados en el cementerio de La Almudena, en Madrid, se le ha rendido este martes un emotivo y sentido homenaje a las 18 horas de la tarde desde la cuenta oficial de Il Divo en su canal de YouTube.

El homenaje ha comenzado con los emotivos discursos de sus compañeros de grupo, Urs Bühler (50 años), Sébastien Izambard (48) y David Miller (48). Su participación en este especial sobre la figura de Carlos Marín se ha producido después de sus marcadas ausencias, al menos físicamente, en los momentos que se han dispuesto para honrar a Marín desde que sus restos mortales se depositaran en el Tanatorio de San Isidro el pasado lunes 27 de diciembre.

Así, de este modo, han querido despedirse de su compañero, el hombre de la eterna sonrisa, como lo han definido. "A Virtual Celebration Of Life" ("Una celebración virtual de vida") ha sido el título con el que se ha recordado a Carlos Marín, cuya voz permanecerá siempre en la vida de todos. #CarlosMarínForver es el hashtag elegido para comentar y rememorar la figura del artista madrileño fallecido hace nueve días. El homenaje ha sido seguido en directo por más de 14.000 personas.

El primero en hablar ha sido Urs Bühler: "Conocí a Carlos Marín en el año 2003 en Londres en las oficinas de Sony BMG, en una audición para formar Il Divo. Nadie, ninguno de nosotros, podía imaginar el impresionante viaje que nos quedaba por pasar juntos. Siempre le he dicho a los otros chicos que he pasado más tiempo con ellos que ellos mismos. Carlos Marín fue una de las personas más importantes de mi vida, una persona única, como artista, como cantante".

Y ha añadido: "Tenía una voz que era un don de Dios. Todo lo que tocaba lo hacía precioso. Ponía pasión y alma a todo lo que cantaba, tenía un alma cautivadora... Siempre estaba sonriendo, haciendo bromas, y a donde iba, lo que hacía, marcaba a la gente con la que estaba. El hecho de que de pronto se haya ido deja un gran vacío en nosotros. Es muy difícil, muy duro para nosotros, entender que nunca va a volver. Vamos a tardar mucho en recuperarnos. Espero que su sonrisa, sentido del humor, su personalidad y sobre todo su preciosa voz siga sonando en nuestros corazones. Carlos Marín, te queremos. Descansa en paz para siempre".

Acto seguido, ha tomado la palabra Sébastien Izambard. El cantante apenas ha podido controlar la emoción en algunos momentos de su discurso. "Hola, soy Sébastien, de Il Divo. Quiero enviar todo mi amor a la familia de Carlos, a sus fans. Hemos vivido un increíble viaje con este hombre con esta voz maravillosa... cariñoso, simpático, amable... apasionado por lo que hacía. Voy a contar una pequeña anécdota sobre él. Recuerdo estar cantando a su lado al principio de empezar en el grupo y pensé: "¿De dónde sale esa voz? Es un don". Carlos nunca va a dejarnos, siempre estaré con nosotros, en nuestros corazones, en el escenario, a donde vayamos. Esto es muy difícil... Él nos pediría que siguiera. Siempre decía "Show must go on". Carlos, te echaré de menos, eras mi hermano, mi amigo... Descansa en paz. Te echaremos de menos. Amén", ha sostenido en YouTube.

Por último, David Miller, visiblemente afectado, ha explicado cómo de especial era su relación con Carlos Marín: "Es difícil describir el tipo de relación que Carlos, Urs, Sebas y yo hemos tenido en los últimos 17 años. Obviamente éramos más que colegas, más de amigos, incluso en entrevistas hemos dicho que éramos como hermanos incluso una especie de matrimonio de 'conveniencia'. Han sido horas, semanas, meses, años... ensayos, conciertos, viajes, encuentros con los fans, firma de libros, entrevistas en la tele, concursos de Miss Mundo... A Carlos les gustaba particularmente... Hemos pasado mucho tiempo juntos, somos más que familia".

Y ha terminado su discurso entonando lo que sigue: "El sentimiento de la pérdida de Carlos es difícil de expresar. Desde su muerte he recibido más mensajes que nunca. Todos esos mensajes hablaban de que, de una manera u otra, él los había hecho sonreír. Carlos Marín hacía a todo el mundo sonreír. Su voz, ese poder que tocaba corazones... Me siento orgulloso de haber compartido el escenario con él en incontables ocasiones. Su sentido del humor, sus bromas... Para los que lo conocéis, sabéis de que hablo. Su sonrisa era pura alegría. Cuando te hablaba, te daba toda su atención y te hacía sentir la única persona en la habitación. No conocí a Carlos en su juventud, pero puedo decir que seguía siendo ese niño. De alguna manera siempre fue el eterno Peter Pan. Sólo quería hacer a la gente feliz. Carlos, mi amigo, mi más que hermano, descansa en paz".

También han participado en este especial a su memoria Rosa Marín, la hermana del barítono, y la madre de este. Rosa, por su parte, ha ensalzado el orgullo que siente por su malogrado hermano: "Quiero dar las gracias a todo el mundo por el amor y el apoyo que nos habéis dado. Todo el mundo lo quería muchísimo. Gracias a todos. Estamos muy orgullosos de mi hermano. Siempre estará en nuestros corazones. Ahora estará cantando en el cielo, con los ángeles y será joven para siempre".

Su incineración

Desde este martes 28 de diciembre, el artista, que fallecía el pasado 19 de diciembre a causa del coronavirus, ya descansa en el camposanto de La Almudena tras ser incinerado. Según ha podido confirmar este periódico por testigos presenciales, la incineración ha tenido lugar este martes a las 12:50 horas. Hasta allí se han acercado familiares y amigos de Marín. En total, unas 50 personas, que han escuchado un breve responso de unos cinco minutos.

De las primeras en llegar a La Almudena han sido la madre de Carlos, quien sufrió una pequeña indisposición fruto del gran disgusto este pasado lunes en el velatorio, y su hermana, Rosy Marín. Geraldine Larrosa, el amor de la vida de Carlos Marín, su exmujer, conocida artísticamente como Innocence, llegaba en un coche aparte, rota de dolor. Dentro del cementerio de La Almudena se han vivido momentos de dolor y aflicción al recordar la partida de Carlos Marín. La que fuera su esposa, Geraldine, no ha podido evitar acercarse y tocar el ataúd con los restos mortales de su gran amor.

El domingo 19 de diciembre, el grupo musical que le dio la fama global, Il Divo, confirmó la triste noticia del deceso de Carlos en sus redes sociales. "Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y sus fans lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como el de Carlos", rubricaba el grupo.

