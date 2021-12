La madre de Carlos Marín, atendida por los médicos en el velatorio de su hijo: así ha sido la despedida al cantante

"Carlos Marín ha estado presente en los momentos más importantes de mi vida. Su voz me ha acompañado siempre y por eso estoy hoy aquí, para darle las gracias". Estas palabras las pronuncia, emocionada, Carmen, una seguidora acérrima del mítico cantante del grupo Il Divo. Este lunes 27 de diciembre, como avanzó hace unos días EL ESPAÑOL, los restos mortales de Carlos Marín se han instalado en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid, para todas aquellas personas que quisieran darle el último adiós. Carmen es una de ellas.

Por esa razón, este lunes ella -como muchos de los que lo admiraron en vida- se ha podido despedir de su ídolo tras aguardar pacientemente en la cola que se ha establecido a las puertas del establecimiento funerario. Al existir un horario estipulado para dividir a familia y fans, los primeros en llegar, a primera hora de la mañana, han sido los seres queridos de Marín, concretamente su exmujer, Geraldine Larrosa (43 años). Ya por la tarde, a partir de las cuatro, era el turno de los miles de seguidores de Carlos Marín.

El féretro de Carlos Marín con la bandera de España rodeándolo. Gtres

"Como sabíamos que iba a venir mucha gente hemos llegado antes de la cuatro y ya había cola", explica Carmen a este periódico. Le lleva un ramo de flores blancas a su ídolo. Los fans de Marín han ido entrando por turnos debido a las medidas sanitarias por la Covid-19. Un personal de la funeraria era el encargado, cada cierto tiempo, de dar la orden de entrada. El goteo de seguidores y amigos ha sido constante a lo largo de la tarde, así como también la llegada de taxis. A la luz de las imágenes que ilustran este artículo, el féretro del malogrado cantante se encontraba rodeado de una bandera de España, y pertrechado de coronas de flores.

Cada una de estas coronas portaba un emotivo mensaje: "Tu familia te queremos", "Los intocables", "Le dive italiane". Presidiendo los restos mortales; a la derecha, una gran fotografía de Carlos Marín, sonriendo a la cámara. En el otro extremo, un marco con una recopilación de los discos más emblemáticos de Il Divo. Más allá de los fans y de su adorado público, las dos mujeres más importantes en la vida de Carlos Marín han sido las protagonistas de la jornada: su exmujer, Geraldine Larrosa, y su madre, Magdalena Menchero.

La cola que se ha establecido a las puertas del tanatorio para darle el último adiós a Marín. Gtres

Según ha podido conocer este periódico, la madre del cantante ha sufrido este lunes una indisposición mientras velaba el cuerpo de su hijo, y ha necesitado la ayuda de los servicios médicos. Rota de dolor, Menchero no se ha separado de su hijo en todo el día. Este medio pudo conocer hace unos días que los hermanos del intérprete solicitaron que nadie se acercase a su madre durante el velatorio como medida de prevención ante el coronavirus. Algunos fans se han quedado con las ganas de arropar y consolar a Magdalena. "Me hubiera gustado darle un abrazo a la madre de Carlos, pero no ha sido posible. Está en una sala aparte según me han dicho", explica otra seguidores de Marín.

Quien sí ha atendido al público y a los medios de comunicación ha sido Geraldine Larrosa. "Yo quiero decir que muchas gracias por todo lo que habéis hecho. Se ha ido mi gran amor, treinta años que he estado con él. Hemos estado siempre juntos. Habíamos sobrevivido a la pandemia y al final la pandemia me lo ha quitado. Era la persona más buena del mundo, el artista más grande de España y del mundo entero, es que no me lo creo todavía".

La exmujer de Carlos Marín, rota de dolor abrazada a un familiar. Gtres

Geraldine ha pedido respeto para toda la familia y, sobre todo, para el buen nombre de Carlos Marín: "Quiero que le cuidéis mucho, ha sido muy bueno con todo el mundo, siempre ha ayudado a todo el mundo y es una gran pérdida. Antes de intubarle se despidió de mí porque sabía que no iba a aguantar y fue súper triste, me llamó y me dijo que me quería con locura y que era la mujer de su vida".

Geraldine ha confesado que su hija está muy conmovida por la muerte de su padrino, y ha desvelado cómo se enteró de la mala noticia: "Su segundo padre, ella está muy afectada, lo primero que hizo fue enviarle un mensaje, escrito, como diciendo 'por favor, contéstame', pero bueno ya está".

El cantante en una imagen de archivo.

Como pudo conocer este diario, Geraldine estuvo al lado del vocalista en sus horas más críticas y la suya ha sido uno de las despedidas más desgarradoras. "Quiero que todo el mundo sepa, la mayoría lo saben, pero lo vuelvo a repetir, que Carlos Marín ha sido y será siempre el gran amor de mi vida", escribía en su cuenta de Instagram, desvelando además que habían decidido darse una segunda oportunidad. Innocence y Carlos Marín mantuvieron una relación sentimental de 17 años, de los cuales siete estuvieron casados. Sin embargo, su matrimonio acabó en divorcio porque, según expresó el que fuera vocalista de Il Divo en 2015, eran tan amigos "que lo mejor era seguir siendo eso".

Este martes 28 de diciembre se trasladarán los restos mortales de Marín al cementerio de la Almudena y se celebrará una misa y posterior incineración. Por deseo de la familia, Carlos Marín descansará en el mismo nicho que su padre, que también se encuentra en este cementerio.

