Gema López, un fenómeno imparable en la industria de la moda: el éxito de su negocio fuera de la televisión

Gema López (50 años) ha convertido sus redes sociales en una plataforma de moda. Desde hace un año en su perfil de Instagram se aprecia, en su mayoría, imágenes con sus mejores apuestas estilísticas. No hay rastro de su vida privada ni de su labor en la pequeña pantalla y apenas se observa alguna colaboración publicitaria con una clínica estética o producto relacionado con la salud. La colaboradora de Sálvame prácticamente ha dedicado su perfil a mostrar sus looks y a promocionar las firmas que la visten. Desde el pasado mes de marzo, una empresa en concreto que ahora no solo forma parte de su armario, sino también de su trabajo.

Se trata de Ne&Nu, una marca de moda estilo boho que, tal y como explican en su página web, nació "en un tiempo convulso, en la situación menos favorable, pero con las energías renovadas". Gema López ha sido su gran embajadora y, desde finales del pasado mes de mayo, su colaboradora estrella.

Gema López con la camiseta que diseñó para la firma el pasado verano. Instagram

Poco antes de iniciar la temporada estival, la presentadora se estrenó como diseñadora de la mencionada firma con una camiseta oversize de manga corta y cien por cien algodón, estampada en una base gris desgastada y con tinte vegetal. Un proyecto del que también formó parte una ilustradora y que llenó de "ilusión" a la televisiva. "Espero que os guste y que esto sea el principio de un largo viaje juntos", comentó en su momento Gema López.

Su presagio no fue en vano. Pocos meses después de su debut como diseñadora, Diez Minutos dio a conocer que la madrileña se asociaba con la marca y emprendía un nuevo proyecto: la apertura de un showroom de la firma en la capital. El pasado mes de septiembre la revista captó a la colaboradora supervisando las obras del local, concebido como la nueva oficina de la marca y el espacio donde mostrará sus colecciones.

Independientemente de su faceta -embajadora, diseñadora y socia-, Gema López ha triunfado con su proyecto de moda. Así lo reflejan las ventas de la marca y los comentarios que recibe a diario en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema López (@bygemalopez)

Este miércoles 7 de diciembre, tras el triunfo de una anterior colección que ella misma catalogó como un gran éxito, la periodista mostró a través de sus stories una serie de jerséis que revolucionaron la página web de la firma. Según ha comprobado EL ESPAÑOL, algunos de los modelos que promocionó Gema López se agotaron en tiempo récord. En menos de 24 horas, dos de los diseños que colgó en sus redes sociales se vendieron en su totalidad. El mismo fenómeno ocurrió hace unos días tras desvelar una prenda, también de invierno, que forma parte de las novedades de la marca y que generó especial interés entre los usuarios de Instagram.

Y es que el éxito de López en la industria de la moda no solo se observa en la pronta venta de las prendas que promociona. También en los comentarios que recibe a diario por parte de sus seguidores, quienes no solo alaban sus estilismos sino también buscan saber todos los detalles de sus atuendos. "Quiero comprar una talla L. ¿Cómo puedo hacer?", ¿Dónde vendes los jerséis?" o "Me encanta todo lo que sacas, ¿dónde lo puedo comprar?", son algunos de los mensajes que se leen junto al vídeo promocional de la nueva colección de Ne&Nu.

La misma acogida recibió la camiseta que diseñó en verano. "¿Dónde se puede comprar?", "¿Dónde podemos pedirla?" o "¿Me podrías decir el precio y cómo la puedo comprar?", fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Gema López el pasado mes de junio, cuando ya empezaba a consolidarse en una industria que no ha hecho más que generarle éxitos.

[Más información: Gema López se estrena como diseñadora: todo sobre su camiseta más especial (con significado incluido)]

Sigue los temas que te interesan