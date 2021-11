Los hijos de Georgie Dann recuerdan al cantante: "Era una persona maravillosa y un padre fantástico"

Los familiares y amigos de Georgie Dann están consternados tras su muerte. El cantante fallecía este miércoles 3 de noviembre de 2021 a los 81 años de edad tras un tiempo luchando contra un cáncer de pulmón. Su cuerpo ha sido velado en el Tanatorio de la Paz de Madrid hasta donde se han acercado sus seres queridos para darle el último adiós.

A las puertas de la funeraria, su esposa Emilia García y sus tres hijos, Emi, Patricia y Paul, han querido recordar al mítico cantante conocido por éxitos como La barbacoa o El chiringuito. Han destacado el "optimismo y la alegría" de su padre, que estuvo "contando chistes hasta el último día". Era "una persona sencilla, humilde, trabajadora, cariñosa, súper optimista" de la que solo guardan buenos recuerdos.

Según han explicado, el intérprete llevaba tiempo enfermo de cáncer, y no pudo superar una operación a la que habían tenido que someterle por una rotura de cadera provocada por una caída. Como informó este periódico, el músico falleció en el quirófano y no en planta. En este tipo de operación el paciente sufre una importante pérdida de sangre por la zona en la que se efectúa. La patología previa de Dann sumado a este factor podría haber sido el causante de la muerte, aunque por ahora no se descartan otras hipótesis.



La familia ha querido agradecer las interminables muestras de cariño que han recibidlo: "Os agradecemos a los admiradores y a los medios de comunicación que le estéis tratando con tanto cariño, porque es una persona muy querida y que forma parte de la historia de España, con la cantidad de éxitos que ha tenido".



Se han declarado "muy orgullosos de él" no solamente como figura sino como "persona maravillosa" y "padre fantástico y súper optimista", un rasgo que, a su juicio, ha hecho que "pudiera aguantar una lucha tan larga contra el cáncer".



A pesar de esta grave dolencia, han reconocido que en cierto modo el fallecimiento ha sido inesperado, y han explicado que quieren que tanto el tanatorio como el entierro, del que han preferido no dar detalles, se desarrollen en la mayor intimidad.

"Se ha ido pero se queda en todos nosotros como el rey del verano y esos es una suerte para nosotros como hijos el poder verle en videos, escuchar sus canciones y revivir otra vez porque ante todo ha sido muy buen padre".

