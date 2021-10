Carla Vigo debuta en la obra teatral 'Yerma' de la mano de Rafael Amargo: las fotos de su actuación

Este viernes 29 de octubre, Carla Vigo (21 años), la sobrina de la reina Letizia (49), ha debutado en la obra teatral Yerma protagonizada por Rafael Amargo (46). El bailaor contrató a la joven para su espectáculo y le dio la oportunidad de cumplir su gran sueño de convertirse en actriz profesional.

"Muchas gracias por los ánimos de ayer, la verdad es que me quedé muy contenta de cómo me salió aunque obviamente tuve algún fallito, pero nada, súper pequeño", ha confesado Carla en sus redes sociales este sábado tras su esperado debut.

Lo cierto es que el fichaje de la joven desató grandes críticas porque algunas voces afirmaban que la hija de la fallecida Érika Ortiz no está preparada para una obra tan exigente, en la que los actores son profesionales de la interpretación y el baile y capaces de enfrentarse a la gran obra de Federico García Lorca. Sin embargo, su responsable, Rafael Amargo, aseguró que no entiende estos comentarios negativos: "Ella va a estar en Yerma haciendo un personaje, el de María, el de la amiga fértil de Yerma, es un personaje muy bonito y creo que para debutar ella en el teatro es el personaje, porque no es la carga de un súper protagonista. Es una responsabilidad grande, pero es lo que debe hacer si quiere ser actriz, hacer un trabajo digno, estamos criticando las cosas antes de verlas. Si no ha debutado por qué dicen que es mala actriz, no ha debutado", expresaba ante los micrófonos de Europa Press.

En esa misma línea, hace unos días, durante la preparación de la obra y su primer contacto profesional con Carla, Amargo decía al citado medio: "Es una chica muy ilusionada por su trabajo, no todo el mundo tiene esa carga encima, por qué no hacer lo que quiera, tiene esa vocación. Ahora tiene que demostrar que lo hace bien, si no vale, siempre está a tiempo de cambiar, no es la primera persona que tiene un trabajo y cambia. Si lo hace bien, nos va a dar una sorpresa, toda la vida ha bailado de pequeña".

Además, el bailaor quiso desmentir que haya contratado a Carla por ser la sobrina de la Reina: "Yo en este caso es porque soy igual de rebelde que en ese sentido, quiero que no señale el pueblo a nadie ni la tomen con la chiquilla, yo para llenar teatros no necesito a nadie, yo no tengo subvenciones, yo gracias a Dios si le puedo dar las gracias desde aquí a toda mi gente es que me llena las taquillas con su esfuerzo, no soy un artista de subvenciones, soy un artista que me lo curro", señalaba a los reporteros.

Y ese día ha llegado. Este 29 de octubre, las luces del escenario se volvían íntimas, en un tono negro y azulado en el instante en el que Carla aparecía en escena. En todo momento estuvo arropada por otros artistas, incluso por el mismísimo Rafael Amargo, encima de las tablas. El bailaor coge la mano de la joven en una intensa escena en la que Carla pronuncia sus frases ante la atenta mirada de su jefe.

El sueldo de Carla

EL ESPAÑOL conoce cómo se gestó este contrato. Según la información que maneja este periódico, hace solo unos días Carla Vigo canceló todos sus compromisos en Madrid para desplazarse hasta Málaga, donde se reunió con Amargo para ultimar detalles de su colaboración.

Tal y como se hace constar desde dos fuentes de total solvencia, la sobrina de la Reina cobrará 200 euros por función. Una cantidad con la que la joven "está muy satisfecha", ya que lo único que quiere es aprender del mejor en esas lides, que es Amargo: "Está totalmente entusiasmada de poder trabajar con un maestro como Amargo. Cree que es un gran aprendizaje y no le hubiera importado no cobrar".

