Julia Otero, sobre su cáncer: "Estoy guerrera. Ya no tengo 'egoístas', aunque no puedo dar el asunto por zanjado"

Julia Otero (62 años) acaba de dar la mejor de las noticias. La periodista ha anunciado a través de sus redes sociales que está limpia del cáncer de colon que le diagnosticaron a principios de año. Lo ha hecho junto a una imagen en la que aparece con un look renovado y con un aspecto visiblemente más delgado.

"Hola. Estoy viva y guerrera. Nuevo look. Pelo debilitado pedía un corte, y sí, más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca". "Por cierto, ya no tengo 'egoístas' (¡Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una, aunque ya sabéis que son cinco los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado", ha asegurado en su cuenta de Instagram.

Tras ocho meses de lucha contra la enfermedad, la catalana prevé que su vuelta a Onda Cero está más cerca que nunca. "Falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la Onda. Espero el permiso de las Batas Blancas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julia Otero (@otero_julia)

También ha querido agradecer las infinitas muestras de cariño que ha recibido desde que se diera a conocer su enfermedad. "Mi gratitud infinita por tantos mensajes de cariño. ¡Como para no curarse! Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto".

Fue el pasado 22 de febrero cuando Julia Otero anunció que padecía cáncer. Lo hacía tras una semana de ausencia en la radio. "El martes pasado en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células "egoístas", como las llama el doctor López Otín. "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre", afirmó con valentía en ese difícil momento.

Desde entonces se apartó temporalmente de las ondas y en todo este tiempo sus dos grandes apoyos han sido su pareja, Josep Martínez, y su hija, Candela Otero (23), ambos médicos. Sí ha existido un reencuentro con su público. Fue en junio cuando la comunicadora dio una sorpresa a sus oyentes poniéndose de nuevo al frente del programa por un día para sustituir a la periodista Carmen Juan por una urgencia familiar. También el día de su cumpleaños quiso entrar en las ondas para para explicar que todo estaba yendo "muy bien".

[Más información: Julia Otero anuncia que tiene cáncer y se aparta de la radio temporalmente]

Sigue los temas que te interesan