Sandra Gago: "Hay que intentar encontrar momentos para la pareja"

Hace unas semanas Sandra Gago y Feliciano López celebraron sus cumpleaños. Ella cumplió 26 el 3 de octubre y él 40 el 20 de septiembre. En el caso del tenista, una edad especial que su mujer ha querido festejar con un bonito detalle que disfrutarán en pareja. Así lo desveló ella misma la noche de este martes 19 de octubre en un encuentro llevado a cabo por Rabat para presentar 'Three Wishes', una colección que simboliza la unión y el valor de la familia, mediante tres icónicas piezas: una pulsera, unos pendientes y un anillo.

Sandra Gago se convirtió en una de las grandes invitadas a este evento que tuvo lugar en la tienda de la firma, ubicada en la calle Serrano de Madrid, donde también se celebró una exclusiva cena a cargo del chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval. Durante la velada y minutos antes de degustar sus platos, la joven posó en solitario para los fotógrafos con un estilo total black y joyas plata de Rabat, a juego con sus sandalias y bolso. Posteriormente, durante unos minutos, conversó con EL ESPAÑOL.

Muy amable y ante la espera de su marido, Sandra Gago hizo un balance sobre su matrimonio y la maternidad. Además, habló sobre sus próximos proyectos personales y laborales.

¿Qué tal maternidad? ¿Cómo lo lleva?

Muy bien, ahora mismo está en casita y yo disfrutando de esta maravillosa tarde. Pero muy bien, contenta. Ya tiene nueve meses y medio, está enorme y una maravilla.

Está estupenda. ¿Cómo lo ha conseguido?

Tengo 26 años y eso hace mucho. También me he intentado cuidar, pero no he hecho nada diferente a lo que hacía cuando no estaba embarazada.

¿Se esperaba la maternidad así?

Sí. Me lo esperaba tal y como está siendo. Una experiencia... Hay momentos, al principio, en los que tienes miedos e inseguridades, como cualquier madre primeriza. Pero luego, es una maravilla.

¿Cómo se le da a Feliciano?

Muy bien.

Recientemente han celebrado sus 40 años.

Y mis 26 también (ríe). Pero es verdad que los 40 son más importantes. Lo celebramos y lo pasamos muy bien. Lo más especial de ese día fue que por fin pudimos reunirnos con la familia y amigos.

¿Qué le regaló?

Un fin de semana.

¿Ya lo han disfrutado?

No, todavía no.

¿Sin niños?

Sin niños. Hay que intentar encontrar momentos para la pareja.

¿Feliciano piensa en la retirada?

A esa pregunta no puedo responder, porque de verdad no lo sé. Hay que preguntárselo a él.

¿A usted le gustaría que se retirase?

No. A mí me gustaría que él siga disfrutando de lo que hace. Sea jugador de tenis o el día de mañana, otra cosa.

¿Cómo compagina la maternidad y los viajes con su marido?

Me intento organizar lo mejor que puedo. Es verdad que el trabajo que tengo me da esa oportunidad y esa suerte de poder organizarme las semanas para poder pasar todo el tiempo que podamos en familia.

¿Y en cuanto a proyectos, usted cómo está? ¿Sigue con su trabajo de Wedding Planner?

Sigo con lo de Wedding Planner, sí. Y de aquí a final de año tengo unos cuantos proyectos que ya iréis viendo. Después de este año y medio que hemos pasado todos...

¿Tienen pensado ampliar la familia?

De momento, uno. Pero por supuesto que el día de mañana nos gustaría ampliar la familia. Hoy por hoy, todavía no.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Feliciano como padre?

No me ha sorprendido nada, porque sabía que iba a ser buenísimo padre. A parte, cuando vives esta experiencia por primera vez, te sorprendes el uno al otro en muchísimas cosas porque son situaciones que no has vivido nunca.

Cuando usted se casó, Feliciano tenía 38 años, una edad en la que ya se tienen manías.

Pero con 26 también se tienen (ríe). Yo creo que cada relación y cada situación, aunque haya años de diferencia, es un mundo. Hay relaciones en las que hay mucha diferencia de edad que van bien y otras que van mal. También hay relaciones en las que hay poca diferencia de edad que van bien y van mal.

¿Feliciano le ha regalado muchas joyas?

A mi chiquitín.

¿Una pieza especial que tenga en su joyero?

Mi anillo de compromiso.

