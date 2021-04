Sandra Gago: "Feliciano me ha sorprendido a mejor al ser papá"

Feliz con su reciente maternidad, Sandra Gago (25 años) retoma poco a poco su agenda profesional tras convertirse en mamá por primera vez al lado de su marido, Feliciano López (39). Exprimiendo al máximo estos primeros meses de vida del pequeño Darío, la modelo ha interrumpido momentáneamente su baja maternal para convertirse en la embajadora de las gafas de sol que Tous ha lanzado con motivo del Día de la Madre, que este año celebrará por primera vez.

Visiblemente recuperada del embarazo luciendo una bonita falda de vuelo en color negro con top de punto en blanco, Sandra asegura que el niño se porta fenomenal y es muy sano por lo que muchos de sus allegados ya les animan a que vayan a por el segundo, un paso que no entra en sus planes a corto plazo. Apoyando a su marido en cada uno de sus torneos, Sandra afirma que seguirá intentando pasar el mayor tiempo posible en familia, aunque eso suponga estar viajando constantemente.

Sandra, primer Día de la Madre este año. Estará emocionada.

Sí, la verdad que mucho. Primer Día de la Madre. Primer evento con motivo del día de la madre. Y también muy contenta y sintiéndome muy afortunada de volver a coincidir con vosotros.

¿Celebrarán el Día de la Madre? ¿Es Feliciano detallista? ¿Le caerá algún regalo?

No sé, preguntádselo a él. Si es un regalo sorpresa, yo desde luego no lo sé. Lo intentaremos celebrar dentro de lo que se pueda y siempre cerca de nuestro pequeño que, para mí, eso será la celebración.

Sandra Gago en su último 'photocall'. Gtres

¿Cómo está el peque? ¿Pueden dormir por la noche?

Está muy bien. Es un niño muy bueno, sanísimo y lo estamos disfrutando un montón día a día. Ya tiene tres meses y medio y es un niño muy bueno, hemos tenido mucha suerte. Ya me dicen que tenga todos seguidos, pero si tenemos un segundo seguro que nos dará la sorpresa porque la verdad es que Darío es muy bueno y eso lo facilita todo.

¿Se animaría a un segundo?

De momento, no. Eso me dicen, otra cosa es que yo lo haga, de momento no. En un futuro si me gustaría que tuviera un hermano, pero de momento quiero volver a trabajar, a estar activa. Queremos disfrutar de nuestro bebé ahora. Desde luego a corto plazo no.

¿A quién se parece?

Depende a quien la preguntes. Hay gente que dice que es igual que él, hay gente que dice que es igual que yo. Es muy pequeño todavía, va cambiando cada semana. Yo le veo parecido a su padre.

¿Cómo se porta Feliciano los primeros meses como papá? ¿Cambia pañales?

Los dos hacemos de todo. Nos organizamos muy bien. Nos ayudamos muchísimo el uno al otro. Nos compaginamos genial. Dentro de que los primeros meses son un poco caóticos, padres primerizos, pues nos ayudamos y los dos hacemos de todo. Cambiamos pañales, damos biberones, dormimos...

Que rápido ha recuperado la figura ¿ha hecho algo especial?

Tiene mucho que ver que tengo 25 años y creo que cuanto más joven eres más rápido te recuperas. Además, no engordé mucho, engordé 11 kilos.

¿La maternidad es dura, Sandra?

No es que sea dura o no sea dura, o que sume o no sume, que son las preguntas que se hacen siempre. Yo creo que compensa, compensa todo porque para mí es lo mejor que te puede pasar en la vida y yo siempre deseé que llegara este momento de ser madre, y a mí me compensa todo. Obviamente los primeros meses, cómo a cualquier madre primeriza, pues sabéis que las primeras semanas son más caóticas porque es todo nuevo, pero bueno, es cuestión de organizarse, de adaptarse a todo, dejarte ayudar por tu madre y bien. Esos momentos de estrés, de no saber que todas hemos pasado compensan porque tienes a tu hijo, a tu bebé y estás feliz.

Lo están llevando a los torneos tan chiquitito, ¿se está portando bien? ¿Cómo se apañan?

Pues ahora que viajar es mucho más complicado que antes por la pandemia y todo, pues los viajes son mucho más caóticos. Pero sí que estamos intentando viajar siempre y cuando yo me pueda organizar con el trabajo y mi marido también e intentamos pasar la mayor parte del tiempo juntos que podemos. Tenemos la gran suerte, yo por lo menos, de poder organizarme en el trabajo y poder hacerlo, y poder pasar mucho tiempo los tres juntos. Los viajes bien, yo creo que ellos al final se adaptan a todo más que los adultos.

Como tiene 25 años, le da mucho tiempo a tener muchos hijos. Yo no sé si ya se plantean una familia numerosa.

No lo sé, la verdad. De momento estamos disfrutando de este momento, de nuestro primer bebé y por supuesto que el día de mañana me gustaría que tuviese un hermanito, pero a corto plazo no. De momento, no.

¿Feliciano se porta bien, lo hace bien?

Yo creo que, en estas situaciones, cualquier pareja cuando llega una situación nueva, y sobre todo la de ser padres, pues te sorprendes mucho el uno al otro y nos hemos sorprendido a mejor, nos hemos sorprendido a bien, y como os digo, nos organizamos muy bien y lo estamos disfrutando mucho.

Sandra Gago en un evento como embajadora de Tous. Gtres

¿Pensaba que iba a ser así o le ha sorprendido?

Es que nos hemos sorprendido los dos. En todas las parejas, cuando llegan estos momentos, igual que cuando llegan los malos momentos también pues es verdad que te sorprendes y en nuestro caso para mejor. Los dos estamos ahí al pie del cañón.

¿Algún proyecto?

Pues, de momento, viviendo el que estamos haciendo hoy. Sí que tenemos algún que otro proyecto estos meses, pero es verdad que ahora tal y cómo está todo se va viendo todo sobre la marcha.

¿Le da miedo no poder trabajar y cuidar al bebé a la vez?

Gracias a Dios, tenemos a unas abuelas maravillosas que nos ayudan un montón y están encantadas de ayudarnos en esos momentos que tengamos que ir a trabajar de quedarse con el bebé en este caso.

¿Qué tal con la Covid? ¿Lo han pasado?

No, de momento no lo hemos pasado y cruzo los dedos. No nos hemos vacunados ninguno de los dos, ojalá aguante de aquí a que me vacune porque creo que me queda aún tiempo y de momento no lo hemos pasado, de momento ninguno de los dos.

