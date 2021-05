José María Gil Silgado volverá a pasar por quirófano por su cáncer de colon: hablamos con su hermana

34 días han pasado desde que José María Gil Silgado (59 años) ingresara de urgencia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El que fuera pareja de la ex Miss España María Jesús Ruiz (38) era trasladado desde la prisión Sevilla 1 de Mairena de Alcor, donde cumple condena, hasta el citado centro clínico para ser intervenido por unas dificultades en el cáncer de colon que padece y que le fue detectado hace apenas unas semanas.

Tras aquella primera operación, Gil Silgado debía pasar una segunda vez por quirófano, algo a lo que se negaba en rotundo. Así lo contaba su hija, Anabel Gil Silgado, en el programa Sálvame: "No se quiere operar otra vez y esto ha agravado la situación, ya que no ha firmado el consentimiento. Los médicos y yo se lo hemos dicho muy claro, pero él dice que hace lo que quiere con su vida".

Nueve días más tarde, JALEOS se ha puesto en contacto con Cinta Gil Silgado, hermana del empresario, para conocer en qué punto se encuentra la salud de su hermano, cuyo estado, según citaron algunos medios era "crítico" e incluso llegaron a afirmar que se encontraba "entre la vida y la muerte".

José María Gil Silgado, en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

"Las últimas pruebas que le han hecho muestran que todavía tiene infección y es precisamente con lo que tenemos que acabar, con esa infección. Desde el hospital Virgen del Rocío ya están preparándolo todo para operarlo la semana que viene", afirma a este diario.

Pero ¿en qué consiste exactamente esa intervención a la que a priori se negaba? "La operación consta, fundamentalmente, en retirar toda la infección para que todo vuelva más o menos a la normalidad", expresa Cinta, muy amable y cercana con este diario.

Una operación que, como es natural, preocupa a su familia porque todos desean la mejora en la salud de José María. Incluso su hija, Anabel, con quien rompió relaciones durante un tiempo, pero que ahora se muestra junto a su padre en los instantes en los que él más la necesita.

Su hija incide en que "la situación que él tiene es complicada, porque su cabeza es complicada", detallando que hay momentos en los que no quiere que ella le acompañe y, en cuanto le deja solo y abandona la habitación, llora por su marcha. Lo que sí tiene clara es su última voluntad: ver a la hija que tiene junto a María Jesús Ruiz, Alba (5).

José María Gil Silgado con María Jesús Ruiz y su hija en común, Alba. Gtres

En abril del año pasado, en plena primera ola de la pandemia de coronavirus, José María Gil Silgado fue nuevamente condenado a prisión y confesó que su salud no le permitiría soportar lo que supone una vida entre rejas. "Claro que sí, tengo miedo y preocupación. Primero porque no tengo la salud para soportarlo, si me pasara eso desgraciadamente no saldría de prisión", expresó. Ahora lucha contra una enfermedad y con el deseo constante de estar junto a su hija pequeña, Alba, que vive con su madre, la ganadora de GH Dúo, en Andújar, provincia de Jaén.

