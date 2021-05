Gil Silgado, entre la vida y la muerte: abandona la cárcel e ingresa de urgencia en un hospital de Sevilla

José María Gil Silgado (59 años) se encuentra ingresado, desde hace 25 días, en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El empresario, que se encuentra en situación crítica, ha tenido que ser intervenido como consecuencia de un cáncer de colon que le fue detectado hace pocas semanas. Tal y como su hija Anabel ha revelado a Sálvame, tendría que someterse a una segunda operación, pero se ha negado.

"No se quiere operar otra vez y esto ha agravado la situación, ya que no ha firmado el consentimiento. Los médicos y yo se lo hemos dicho muy claro, pero él dice que hace lo que quiere con su vida", son las palabras de su hija quien, a pesar de no tener una relación fluida con su padre desde hace tiempo, se ha acercado hasta el centro médico para tratar de hacerle entrar en razón para que permita que los facultativos hagan su trabajo. La misma incide en que el "pronóstico es crítico". Una situación que, según ha explicado el colaborador de Telecinco Kike Calleja (39), ha llevado a que se encuentre sumido en una depresión. Porque él es consciente del complicado cuadro clínico al que se enfrenta.

Gil Silgado, que cumple condena en el centro penitenciario de Sevilla 1, de Mairena de Alcor, desde el pasado mes de diciembre se encuentra esposado cama en un módulo especial para presos dentro del mismo hospital, y con dos policías custodiando la puerta por fuera. Este fue condenado a 18 meses de cárcel por alzamiento de bienes en un asunto relacionado caballos y, hace tan solo unos días, la Justicia ha desestimado el recurso. Además, mientras "se debate entre la vida y la muerte", tal y como han asegurado en el programa de Telecinco. Una situación penitenciaria que aún podría complicarse más merced a las causas que tiene pendientes.

El empresario junto a María Jesús Ruiz en una foto de 2012, cuando eran pareja. Gtres.

Su hija incide en que "la situación que él tiene es complicada, porque su cabeza es complicada", detallando que hay momentos en los que no quiere que ella le acompañe y, en cuanto le deja solo y abandona la habitación, llora por su marcha. Lo que sí tiene clara es su última voluntad: ver a la hija que tiene junto a María Jesús Ruiz (38), Alba (5).

"Es consciente de su situación y a él lo que le animaría sería poder ver a la niña, pero María Jesús no se da por enterada. Allí tiene fotos de la niña. Hace mucho tiempo que no la ve, porque antes de lo que lo detuvieran, ya no veía a la niña. Lleva 8 o 9 meses sin verla", expresa ante el micrófono del reportero de Sálvame Anabel, que con estas palabras hace una petición desesperada para que la ex Miss España se olvide de los problemas del pasado y le conceda ese deseo de poder ver a la pequeña antes de morir.

La reacción de María Jesús

El programa ha tratado de ponerse en contacto con la modelo, que ha indicado que no tiene constancia de cuál es el estado de salud de José María, indicando que, si se quiere tener más información, se dirijan a los familiares de este. Posteriormente, y a través de unos mensajes de WhatsApp a Laura Fa (46), ha asegurado que Gil Silgado hace videollamadas con la niña cuando quiere, adjuntándole un pantallazo de una de esas conexiones que tuvo lugar el pasado viernes 7 de mayo.

María Jesús Ruiz en una foto de sus redes sociales junto a su hija Alba. Instagram.

Así mismo, Ruiz ha querido dejar muy claro que su actual pareja, Curro Rodríguez, no suple el papel de padre de ninguna de sus dos hijas -la mayor de ellas, María Jesús Jr., de 3 años, es fruto de su relación con Julio Ruz (36). Que si bien es cierto que "las quiere con locura", tiene muy claro cuál es su rol con las pequeñas. Harta de que se hable de ella, ha advertido que tomará las medidas legales pertinentes si ve que alguno de sus derechos se ve vulnerado.

