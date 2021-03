¿Kiko Rivera es más 'hot' que Fran y Cayetano?: el anuncio en el que el Dj bromea con su físico

Si hay algo que ha demostrado Kiko Rivera (37 años) siempre es que tiene sentido del humor. En medio del drama familiar que tiene montado, con su parte de Cantora a la venta y sin hablarse con su madre, Isabel Pantoja (64), ha vuelto a hacer gala de esa capacidad para reírse de uno mismo. Y, de paso, para ingresar algo de dinero que le ayude a tener una situación económica más desahogada.

Kiko se ha prestado a hacer un anuncio para una franquicia de pizzerías. Domino's Pizza ha lanzado una nueva app y ha tomado al artista como su imagen. Una colaboración que favorece a ambas partes, ya que el poder de convocatoria que tiene él en las redes sociales, es innegable. Mucho más ahora que se ha entregado al mundo streamer de la mano de Twitch.

En el vídeo, que el propio Kiko ha compartido en Instagram, agradeciendo que hayan contado con él, se le puede ver sentado como un auténtico rey y pulsando un botón en el que se lee el cartel de 'espejito'. Un utensilio al que, a modo de la madrastra de Blancanieves (la reina Grimhilde), le pregunta si hay algo más hot en el mundo que su cuerpo. Un cuerpo que, por cierto, ha vuelto a someter a duras sesiones de entrenamiento después de haber ganado unos kilos en medio del conflicto familiar.

Si hay algo más hot que sus "temazos", esos que no ha dejado de lado a pesar de tener la cabeza en líos judiciales y en una documentación que ha enseñado hasta en televisión. Más que ese trasero que no ha sido modificado en quirófano alguno... Y el espejito le responde, una y otra vez, que sí. Que esa app en la que se puede conseguir un 3x1 del producto, es mucho más hot.

Resignado, la frase final del spot demuestra que, en medio de la dureza de todo lo que ha descubierto de esa madre a la que idolatraba, Kiko ha encontrado de nuevo complicidad con Francisco (47) y Cayetano Rivera (44), de los que se acuerda: "Pero sigo siendo más hot que mis hermanos, ¿no?". El espejito es claro: el DJ está en el top 3...

Acercamiento con sus hermanos

Está claro que, desde que el pasado 2 de agosto viera en esa habitación prohibida de Cantora los enseres que su padre, Paquirri, había legado a sus hermanos (y que Isabel jamás les dio, argumentando un misterioso robo justo cuando iba a realizarse la entrega), su acercamiento con Fran y Cayetano ha sido más que notable.

"Llevamos treinta y tantos años ya, y no nos ha querido dar nunca nada. O sea, que no me extraña nada. Quien es capaz de hacer lo que nos ha hecho a nosotros, es capaz de hacer cualquier cosa. Es una mujer que no tiene corazón alguno. Y al final, pues mira, nos ha llegado la razón de todos lados", manifestó el pasado octubre el mayor de los hermanos, poco después de que Kiko empezase a pronunciarse sobre el asunto.

Los hermanos Rivera el día que Kiko conoció a Riverita.

Tras el paso de este último por el plató de Cantora: una herencia envenenada, el especial que realizó Telecinco, sus hermanos le acompañaron a conocer a su tío José Rivera Riverita, que falleció semanas después de ese encuentro. También se reunió con ellos en Navidad, aprovechando las redes sociales, donde compartió la foto de los tres juntos, para lanzar una indirecta a su madre: "Feliz Navidad a todos. Es importante estar con la familia en estos momentos".

Ahora mismo, ellos y su hermana Isa Pantoja (24), más allá de las cuatro mujeres que tiene en casa, son el núcleo fuerte de una familia en la que no cuenta con su madre, a la que antaño idolatraba.

