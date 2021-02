No solo Kiko Rivera: las otras cámaras ocultas de Telecinco con famosos cobrando en negro

Noticias relacionadas 'Socialité' vuelve a engañar al prometer unas imágenes que no emitió

En Telecinco le han cogido el gusto a desempolvar viejas grabaciones de cámara oculta, y más, si el protagonista de las mismas es Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja fue grabado a traición en el año 2006 hablando de su familia, o cargando contra profesionales del periodismo rosa como María Patiño. Unas imágenes que se pudieron ver por primera vez en televisión este mismo mes de febrero en el programa Sálvame, y que fueron tomadas por Gustavo González.

No queda ahí la cosa. Quince días después, el programa volvía a emitir una nueva cámara oculta de Kiko Rivera, ahora de 2004, en la que aparece dentro de un coche hablando con un periodista, en lo que se conoce como una entrevista previa.

En esa charla cuenta cómo “cortaron”su amistad su madre Isabel Pantoja y María del Monte después de que la de ‘Cántame’ se “cepillase” “medio kilo” que había en un armario. “Mi vieja me echó la culpa a mí. ¡Si yo te cojo no es medio kilo, son tres!”, se jactaba el ahora DJ, que en aquel entonces no tenía oficio conocido.

En el mismo vídeo se ve a Kiko Rivera recibiendo en mano un adelanto por la entrevista, dinero que parece que se cobró “en B”, es decir, sin declarar a Hacienda, y también hablaba del consumo de “farlopa”, algo de lo que habría hablado con su madre incluso.

El vídeo de la cámara oculta fue comentado y criticado en Sálvame, y entre otras cosas, se hacía hincapié en el hecho de cobrar en negro. No sabemos si el programa de La Fábrica de la Tele seguirá tirando de cámaras ocultas, pero lo cierto es que en Telecinco hay mucho material en ese sentido, y con situaciones muy similares a las de Kiko en esta pretérita pillada.

Las cámaras oculta de Lydia Lozano o Belén Esteban

Si nos remontamos al mes de noviembre de 2018, podemos recordar que Lydia Lozano echó en cara a Kiko Matamoros tener problemas con Hacienda. Él le devolvió la pelota sacando la artillería pesada, abriendo la puerta al pasado.

“Tu reclamas que yo pague a Hacienda en esta casa guardan una cinta en esta casa de El Mundo Televisión que no se ha emitido en la que cobras los servicios en B”, le decía Matamoros, desatando el enfado de Lozano, que se defendía como podía y alegaba que ese tema estuvo en los tribunales.

Matamoros hacía referencia al programa A corazón abierto, que se emitió en Telecinco en 2003 y cuyo objetivo era “quitar la máscara a todos aquellos famosos que son capaces de inventar historias absolutamente delirantes para salir en los medios”.

En su primera emisión el 23 de enero de 2003, ocupando la franja de Gran Hermano, el programa que producía El Mundo Televisión superó los 3 millones de espectadores y rondó el 21% de share. Aquella entrega estuvo dedicada a Marujita Díaz, presente en plató, quien le importó poco que las cámaras la dejasen por embustera por anunciar un falso noviazgo con un muchacho más joven que ella. “Contrato, ninguno. El dinero por delante y nada más”, decía durante la gestión del montaje, en las imágenes captadas por la cámara oculta.

Tras la de Marujita Díaz se vio la investigación a Sara Montiel y su boda con Toni Hernández (la entrega más vista, con un 22,2% de cuota), Yurena (entonces conocida como Tamara), el Conde Lecquio, Frank Francés (quien era popular tras salir con Bárbara Rey) y Aramís Fuster. Jordi González era el encargado de presentar el formato, que solía contar con los propios investigados como invitados en el plató.

Un mes más tarde, el programa terminaba de forma abrupta, con una entrega anunciada que no se llegó a emitir, y que fue sustituida a última hora por la película Fortaleza Infernal. En principio, el resto de la temporada se vería tras el verano. Poco después comenzó el programa Hotel Glam (primero Hotel Glamour), el cual fue tachado por José María Aznar de “telebasura”.

Tras las críticas del entonces presidente del Gobierno Telecinco decidía entonces dar un rumbo a su programación, y dejó hasta siete cámaras ocultas pendientes de emisión, y que se habían grabado durante seis meses para destapar embarazos falsos, romances creados para salir en los medios o invenciones de cualquier tipo.

Algunos reportajes de cámara oculta estaban protagonizadas por personajes ya olvidados como la cantante Cañita, presunta amante de Dinio, o Jasime, la joven egipcia con la que salió Marc Ostarcevic tras su divorcio de Norma Duval. Pero también había piezas protagonizadas por gente que sigue en el candelero, como Lydia Lozano (en la que se vería ese cobro en negro que mencionó Kiko Matamoros), y Belén Esteban, así como Pocholo Martínez Bordiú o Micky Molina.