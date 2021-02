Kiko Rivera hace una nueva advertencia a su madre y reta a Anabel Pantoja a un cara a cara

Kiko Rivera (36) le ha mandado un mensaje muy directo a su prima Anabel Pantoja (34) y le ha invitado a sentarse en el plató del Deluxe para hablar sinceramente sobre la opinión que tiene de la guerra que hay abierta entre él y su madre, Isabel Pantoja (64). Lo cierto es que la colaboradora de Sálvame se ha querido mostrar neutral y no posicionarse, pero lo cierto es que Kiko (y la audiencia de Telecinco) se ha dado cuenta de que está al lado de la tonadillera.

"La quiero con locura, entiendo su postura perfectamente y hoy le he mandado un mensaje y le he dicho que, cuando quiera, me siento con ella para contarle los motivos por los que yo estoy haciendo esto. Nadie los sabe, porque no los he contado todavía. No se posiciona, pero tira más al lado de mi madre. Aquí el que no quiere hablar con mi madre soy yo, no ella", eran las palabras de Kiko anoche en Domingo Deluxe sobre Anabel.

Anabel junto a su primo Kiko en una imagen de redes sociales. Instagram.

Y ha confesado algo que ha hecho recapacitar a todo el plató. Según el DJ, tanto su hermana como su prima no dan un golpe en la mesa porque dependen de Isabel Pantoja para todo: "La importancia de todo esto es la dependencia que tienen. Que venga mi prima aquí y diga qué piensa de verdad".

Se trata de la primera vez que Kiko se muestra tan sincero en un plató de televisión y ha dejado claro que no quiere que nadie se posicione a su favor, sino que su prima Anabel, por ejemplo, sabe que lo que cuenta es verdad y no entiende porque le desmiente cuando hace sus apariciones en la pequeña pantalla.

Requerimiento judicial

Esta intervención de Kiko suponía su regreso al mismo escenario donde, una semana atrás, realizaba unas controvertidas y dolorosas declaraciones sobre su madre. Allí aclaró cuál es la información económica que ha descubierto sobre la herencia de su padre y anunciar el inicio de medidas legales contra su madre, a la que ya ha enviado un requerimiento notarial que la tonadillera ni siquiera ha recogido.

"Esta semana va a ser muy, muy movidita, porque mi paciencia ya... Empieza la cosa a ponerse en movimiento... Ya les ha llegado el primer requerimiento a mi madre y a mi tío Agustín. Le di 24 horas y el requerimiento le llegó el jueves. Más de un día. No han ido a recogerlo, así que el notario se lo llevará a casa", explicaba ayer, desvelando que ha cumplido con lo que prometió una semana atrás en ese mismo plató. "Van a tener que rendir cuenta de los poderes que les otorgué...". lanzaba una nueva advertencia que ya veremos cómo se toman en Cantora, donde Kiko, asegura, puede que pronto su madre tenga "inquilinos por allí tomando café con ella".

Kiko Rivera durante su segunda entrevista en 'Domingo Deluxe'. Telecinco.

¿Por qué? Porque aprovechó para informar sobre el hecho de que ha puesto a la venta su parte de Cantora, rebajando el precio para que le sea más fácil desprenderse de ella: "Pensaba que no se podía hacer, pero me he reunido con mis abogados, y sí. Tengo un comprador interesado, lo asume todo".

Además, se mostraba dolido porque, asegura, su madre ha ido diciendo a sus espaldas que ha vuelto por el mal camino del que salió hace un par de años: "Ha ido diciendo en los medios de comunicación: 'Ese está drogado'. '¿No habrá vuelto a las andadas?'. Se lo han dicho a mi mujer. Mi madre también ha hecho público este conflicto, pero lo ha hecho por detrás". Y añadía: "Tú sabes lo que es para mí los fines de semana que viene mi mujer a Madrid sábado y domingo, que yo tenga miedo de quedarme solo en casa y que tenga que venir gente a casa porque no quiero volver a caer".

Sobre si su madre miró para otro lado cuando era adolescente y no quiso enfrentarse a las adicciones de su hijo, Kiko ha explicado que no sabe si ella era conocedora de lo que hacía, pero desde luego hubo ocasiones en las que se enteró: "En algunas ocasiones los padres nos hacemos los tontos, por la reacción que ella tuvo yo creo que no se había dado cuenta antes. Aunque recuerdo una anécdota. Yo vivía en Marbella y vine a Sevilla y me pegué un homenaje con un amiguete, pues ese amiguete hizo una serie de grabaciones y se las mandó a mi madre, yo salía consumiendo cocaína. A mi madre le llegaron esas imágenes. Ese señor le pedía dinero porque si no iba a comercializar con las imágenes. A mí me llegó ese día una broma, pero nunca me dijo el porqué".

Isabel Pantoja y Kiko Rivera en una imagen de 2018.

La reacción de Isa

Además, y a pesar de que su hermana, Isa P (25) ha asegurado que no se va a posicionar a favor de su madre o de su hermano en la guerra que mantienen hace más de tres meses, Kiko también señalaba a esta partidaria de su madre, como su prima. "Se nota que tiran más para mi madre", metiendo en el mismo saco que a Anabel. Así, aunque entiende la postura de su hermana, cree que puede estar "manipulada" por la artista, de quien tiene una gran "dependencia".

Unas duras palabras que, sin embargo, Isa prefirió no ver, como ella misma confesó a través de sus redes sociales. Centrada en sus estudios, y con una fuerte migraña, la menor de los Pantoja aseguraba a sus seguidores la tarde del domingo que, nerviosa por su último examen, esa noche se acostaría temprano. Una manera muy sutil de desvelar, entre líneas, que no vería la nueva entrevista de Kiko.

se me había ido el dolor de cabeza pero igual me vuelve en un rato, asi que intentaré dormir pronto porque mañana es el último examen💪🏼🤔 — Isa P (@IsaPantojam) January 31, 2021

"Triste y bohemia" a causa de su dolor de cabeza, Isa compartía en Twitter una reflexión acerca de Cantora, para ella el germen de la guerra entre su madre y su hermano, y lo que ha acabado por romper del todo a su familia: "No valoramos lo q tenemos hasta que lo perdemos. No era perfecto, pero esa finca que nos reunía a todos en reuniones familiares, celebraciones, atardeceres... Vivienda ahora nos separa más que nunca".

No valoramos lo q tenemos hasta que lo perdemos. No era perfecto, pero esa finca que nos reunía a todos en reuniones familiares, celebraciones, atardeceres....🏠 ahora nos separa mas que nunca — Isa P (@IsaPantojam) January 31, 2021

"Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos", ha señalado una Isa más sincera que nunca, antes de confesar, enigmática, que "de pequeña me tocó actuar como una adulta en muchas situaciones y de adulta, pues bueno, decidí actuar como una niña. Las cosas necesitan su tiempo".

De pequeña me tocó actuar como una adulta en muchas situaciones y de adulta, pues bueno, decidí actuar como una niña.

las cosas necesitan su tiempo — Isa P (@IsaPantojam) January 31, 2021

Por el momento, no ha explicado a qué se refiere con que ahora esté actuando como una niña (que es lo que dice de soslayo), pero seguro, en cuanto realice el último examen que tiene pendiente, responderá a su hermano y explicará el porqué de estas reflexiones en el espacio de Telecinco en el que colabora, El programa de Ana Rosa.

