Kiko Rivera reaviva la guerra con su madre: "¡Es duro ser huérfano sin serlo!"

La guerra entre Kiko Rivera (36 años) y su madre Isabel Pantoja (64) sigue adelante. El hijo de la tonadillera ha concedido una nueva entrevista en la que explica que sigue alejado de su madre y que está convencido de haber sido engañado por ella.

Sin embargo, el marido de Irene Rosales (29) asegura en Lecturas que no quiere denunciar a la cantante para que no acabe en prisión. "No podría vivir con ese sentimiento de culpa. Tiene antecedentes. Supón que ha cometido algún tipo de delito", afirma.

Según el Dj la persona que más está perjudicando la relación con su madre es su tío Agustín Pantoja (56). "Mi madre y mi tío son más que hermanos. Él es el pequeño, es amor casi de madre e hijo", explica. Con todo, Kiko no le quita responsabilidad a su madre. "¡Ella tiene 64 años! Deber ser consecuente. ¡Mi madre le coge el teléfono a quien quiere! Puede hacer con su vida lo que quiera", recuerda.

En su charla con Ximénez afirma haber tenido la tentación de ponerse en contacto con su madre para acercar posturas. "He tenido que borrar el número de teléfono de mi madre para no llamarla. Todos los días tengo la tentación de hacerlo. ¡Es duro ser huérfano sin serlo!", explica.

Tampoco en la entrevista elude la polémica en los platós de televisión sobre la felicitación de su madre a su nieta Ana mediante un mensaje de audio. Según el Dj, la folclórica decía en el audio "si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que te ponga este audio. Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!". También destaca la corona de flores que envío Pantoja al funeral del padre de Irene Rosales. "Entre la corona que mandó cuando murió mi suegro y la que mandó cuando a mi suegro hay una gran diferencia. Con mi suegra escribió: 'Siempre cuidaré de nuestras nietas'. En la de m suegro afirmaba: 'La familia Pantoja'", explica.

Kiko envía un mensaje claro a su madre. "Te pido desde aquí que te espabiles. La única persona a tu lado es tu hermano y te aseguro que es por conveniencia. ¡Antepones a tu hermano a tu hija! Aquí hay gato encerrado. ¡Tienes miedo de algo!", sentencia.

