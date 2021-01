La carta de amor de Diego Arrabal a su mujer desde el hospital donde lucha contra la Covid

Diego Arrabal (49 años) sigue luchando contra el coronavirus. Ingresado en el hospital desde hace una semana, lleva casi 20 días tratando de salir de lo que se ha convertido para él en una auténtica pesadilla. Desde el pasado viernes, ha compartido su desesperación al sentir cómo la fiebre no remite. Pero también ha puesto en valor el apoyo que está recibiendo. Sobre todo, el de una persona muy especial: su mujer. Una persona a la que siempre ha querido mantener en el anonimato (tan solo una vez, en Sálvame, Belén Esteban (47) la nombró de refilón).

Sin embargo, y tan solo mostrando su silueta de lejos, en una de esas instantáneas que llevan la indiscutible firma del colaborador de Viva la vida, Arrabal ha querido, desde ese encierro médico obligado, dedicarle una carta abierta. De amor sincero. Reconociendo las virtudes de Virginia, que es como se llama y que está convenientemente etiquetada en la publicación.

"Ahora soy capaz de ver cuáles han sido tus súper poderes durante todos estos meses: el poder ver el peligro antes que nadie, la habilidad de multiplicarte... Así podría estar horas y horas. Después de 365 días de aprendizaje, me gustaría subrayar lo más importante, esa que nunca abandonaste: tu sonrisa. Ríete de todo lo que quieras, te lo puedes permitir. Por eso, yo ya no creo en los súper héroes, sino en ti", se puede leer sobre esa instantánea colgada en sus stories de Instagram.

Esta es la declaración de amor que compartía Diego con sus 'followers'. Instagram.

Horas más tarde, Arrabal se ponía aún más tierno y compartía dos canciones que, sin ninguna duda y viendo la acogida que había tenido esa carta abierta, iban dirigidas a una persona tan especial como la madre de su hijo de siete años (al que también protege de los focos: él, mejor que nadie, que se dedica al mundo del corazón, sabe cómo hacerlo). El primero de los temas era I miss you, I'm sorry, de Gracie Abrams (21); el segundo, de Ricardo Arjona (57), No te cambio por nada.

Dura crítica

Diego, que no duda en meterse en cuanta polémica se plantea en el plató de Viva la vida, tiene un punto tierno que pudimos ver, precisamente en ese espacio, el pasado mes de diciembre. Sus jefes le sorprendieron, en uno de los últimos programas del año, con un vídeo de su madre que le hacía romperse en lágrimas y reconocer que no estaba atravesando un momento sencillo a nivel personal.

Diego Arrabal, emocionado con el mensaje de su madre en 'Viva la vida'.

"No me lo esperaba, son momentos difíciles personalmente y al final como uno cualquiera, esta pandemia nos ha separado de las personas que nos necesitan y que nosotros necesitamos de ellas. Es muy triste y siempre lo digo, a todos nos está dando fuerte pero esta generación es la que menos se lo merece, han pasado tanto…", explicaba, aún sin saber qué el virus iba a hacer mella en él, como estamos comprobando en estos últimos días a través del relato que está presentado en sus redes sociales.

Porque, además de todo ese sufrimiento que le hacía estallar hace un par de días, declarando que no puede más con los síntomas de una enfermedad que le está amargando el inicio de 2021, también ha aprovechado para lanzar una reflexión sobre dos de los temas que han copado los debates políticos y en los medios esta semana: "Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno".

Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno #donde — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) January 26, 2021

