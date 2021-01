El emotivo mensaje de Diego Arrabal a su hermana, sanitaria en el hospital donde está ingresado

El colaborador de televisión y fotógrafo Diego Arrabal (49 años) continúa ingresado en un hospital de Marbella tras contagiarse de coronavirus. La noticia veía la luz en los medios de comunicación el pasado fin de semana y, desde entonces, el profesional gráfico ha dado el 'parte médico' a través de su Instagram, además de compartir con los seguidores sus impresiones y reflexiones.

Si bien este pasado martes posteaba que la fiebre lo tenía exhausto y que "ya no puedo más", ahora ha dejado de lado sus dolencias -así como sus reservas a la hora de hablar de su vida privada- para mandarle un sentido y desgarrador mensaje a una persona muy especial en su vida, su hermana Inma. Ella es sanitaria en el hospital marbellí donde él se encuentra ingresado y Diego no ha dudado en hacerle un pequeño homenaje a través de las redes sociales. A ella y a todos los "héroes" que están al pie de la cama con los enfermos de la Covid.

El mensaje de Diego a su hermana Inma.

Junto a una imagen de la hermana del paparazzi, en la que aparece ataviada con la bata azul de hospital y parapetada con mascarilla y la escafandra reglamentaria, Arrabal ha escrito lo que sigue, de seguro superado por la emoción: "Podría ser un sanitario más, un héroe más, pero no, es todo esto y mucho más: qué orgulloso estoy de ti, hermana. Te has reinventado. Te lo dije hace años: tú no tienes límites. Enhorabuena por todo lo que estás demostrando. Te quiero, Inma Arrabal". No cabe duda de que sentirse acompañado por su hermana en el hospital estará siendo de gran estímulo y ayuda para el colaborador más aguerrido de Viva la vida. "Yo te daría los buenos días martes... Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más, muchos días", publicó Diego, desesperado, este pasado martes junto a una fotografía en la que se ve uno de los monitores que registra su evolución.

Está pasando unos días muy complicados. "Me quiero teletransportar", apostilló en ese stories. Diego Arrabal ingresó al hospital el pasado viernes después de varios días con la enfermedad. Así lo informó él mismo con una imagen en la cama y ataviado con la típica bata azul de paciente. "Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma", explicaba entonces el colaborador de televisión. "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme", añadía antes de hacerse una autocrítica y preguntarse a sí mismo: "Pero ahora me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".

Dos momentos de Diego Arrabal en el hospital en montaje de JALEOS.

Diego Arrabal contrajo la enfermedad semanas después de que se emocionara en Viva la vida con la sorpresa que le dio su madre a través de un vídeo, en los días de Navidad. Su progenitora se encuentra en una residencia y apenas puede verla debido a la crisis del coronavirus que hoy vive en primera persona. "Es complicado, la he visto dos veces durante la pandemia y el día de Nochebuena pedí un favor porque mi hijo tiene siete años y hacía 10 meses que no la veía. Él me lo pidió, se resume en minutos, en una mirada, pero es todo", aseguró entonces el paparazzo.

Aunque es una persona que le cuesta decir 'te quiero' y mostrar sus sentimientos, comentaba que lleva cerca de un año diciéndoselo "porque es lo más bonito que le puede decir un hijo a una madre". Semanas antes, en noviembre de 2020, se producía su vuelta a Viva la vida, tras su abrupto abandono. Este se produjo, tal y como se comentó, tras un enfrentamiento con la presentadora del espacio. Esto dio pie a muchas especulaciones en las redes sociales. Algunos, incluso, sostuvieron que su marcha de Viva la vida tuvo que ver con su polémica declaración. "Creo que te han invitado a irte", comentó una de sus followers. Mientras que otro escribió: "Pienso que a Raúl (el director) no le ha hecho gracia que insinuaras que Terelu impone y él dispone".

