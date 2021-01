La impactante imagen de Diego Arrabal ingresado en el hospital contagiado por la Covid: su duro mensaje

El fotógrafo y colaborador de Viva la vida Diego Arrabal (49 años) no está pasando por un buen momento. Se ha contagiado de coronavirus y está ingresado en el hospital. Así lo ha anunciado el propio Diego en sus redes sociales, junto a una imagen en la que aparece tumbado en la cama y ataviado con la típica bata azul de paciente. "Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma", comienza su explicación el profesional gráfico.

Y añade, arengando a la ciudadanía sobre la gravedad de la Covid-19: "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme". Tras esto, hace autocrítica y se pregunta a sí mismo: "Pero ahora me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".

La imagen de Diego en el hospital.

Este bache de salud llega tan solo días después de que el colaborador de televisión se emocionara en el espacio de Telecinco la pasada Navidad con la sorpresa que le dio su madre a través de un vídeo. El colaborador no pudo evitar emocionarse, ya que su progenitora se encuentra en una residencia y apenas puede verla debido a la pandemia. "Es complicado, la he visto dos veces durante la pandemia y el día de Nochebuena pedí un favor porque mi hijo tiene 7 años y hacía 10 meses que no la veía. Él me lo pidió, se resume en minutos, en una mirada, pero es todo", aseguró, embargado por la emoción. Y aunque le cuesta decir 'te quiero' y mostrar sus sentimientos, lleva cerca de un año diciéndoselo "porque es lo más bonito que le puede decir un hijo a una madre". En noviembre de 2020 se producía su vuelta a Viva la vida, después de su abrupto abandono. "Amig@s: quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos", fueron sus palabras de renuncia de entonces. No se hicieron públicas mayores explicaciones y parecía que nunca más volvería a pisar el plató de televisión de Telecinco. Pero sí, lo hizo: Diego volvía al programa presentado por Emma García (48). Eso sí, su retorno se produjo de forma silenciosa y sin dar ningún tipo de explicación, ni por parte del protagonista ni de la dirección del programa.

Su pelea con Emma García

Diego Arrabal, en una de las emisiones de 'Viva la vida'. Mediaset

El paparazzo y uno de los colaboradores más polémicos de Viva la vida tomó la decisión de abandonar justo tres días después de haber mantenido un encontronazo con la presentadora de Viva la vida, Emma García. De forma indirecta, Diego Arrabal acusaba al programa de tener un trato preferente con las Campos. "Me parece muy mal que hoy se sienten Carmen y Terelu y nosotros no podamos estar enfrente siendo compañeros de ellas. No somos los enemigos, somos los compañeros", decía sobre la conversación en un aparte que tuvo Emma con Terelu (55) y Carmen Borrego (54).

Ante la critica, la presentadora del programa no se quedó callada. "Tengo una respuesta para eso: no le da la gana al director. El director ha decidido que se sienten con la presentadora. Que a mí me encantaría, no tendría ningún problema en que estuviésemos todos", dijo Emma García. Unas palabras que no dejaron conforme a Diego Arrabal, quien respondió: "No tengo más que decir. Creo que por sí solo se entienden ya las cosas".

Tras anunciar su abandono, varios de sus seguidores comenzaron a hacer referencia a este hecho que no gustó nada a Diego Arrabal. Algunos, incluso, especularon que su marcha de Viva la vida tuvo que ver con su polémica declaración. "Creo que te han invitado a irte", comentó una de sus followers. Mientras que otro escribió: "Pienso que a Raúl no le ha hecho gracia que insinuaras que Terelu impone y él dispone". Sea como fuere, lo que es un hecho es que el paparazzo ha vuelto.

[Más información: El silencioso regreso de Diego Arrabal a 'Viva la vida' un mes después de abandonar el programa]