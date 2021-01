Kiko Rivera, su emotiva despedida de 'Riverita': "Solo lamento no habernos podido conocer más"

Este pasado viernes fallecía en su casa de Barbate José 'Riverita', el hermano del malogrado Paquirri, tras batallar contra un cáncer. Una dura pérdida para toda la familia Rivera. Después de las desgarradoras imágenes de Teresa Rivera, su hermana, en el tanatorio y de José Antonio Canales Rivera (46 años), muchos familiares se han tenido que despedir de José a través de las redes, ya que el desplazamiento no ha sido viable por causa del coronavirus. El último en mostrar sus condolencias ha sido Kiko Rivera (36).

El hijo de Isabel Pantoja (64), y sobrino del fallecido, ha compartido en su Instagram una emotiva fotografía para honrar a su tío en la que aparece el legendario Paquirri junto a 'Riverita', ambos vestidos con el traje de luces. Un recuerdo en blanco y negro que ha acompañado de las siguientes palabras: "Descansa en paz Tito. Solo lamento no habernos podido conocer más. Una pena pero me quedo con ese regalo que guardaré con todo el cariño del mundo. Dale besos a papá".

José Rivera, mejor conocido como 'Riverita', fallecía a los 75 años de edad. Así lo informaba su sobrino, Canales Rivera, a través de sus redes sociales. "Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros pero sí su alma", posteaba el colaborador de Sálvame, pasadas las 5 de la madrugada de este viernes, junto a una fotografía de su tío en una celebración familiar. Canales Rivera completaba el texto con una serie de cualidades y características del diestro, en forma de hashtags. Sabio, mago, torero, artista, generoso, simpático y amable eran sus palabras. Además, aseguraba que 'Riverita' será eterno y le dedicaba un "te quiero".

Riverita falleció en su casa de Barbate rodeado de su familia, quienes permanecieron a su lado en sus últimos días. Recientemente, el propio Canales Rivera advertía sobre su delicado estado de salud tras compartir unas bonitas palabras hacia el torero, quien llevaba varios meses en cuidados paliativos. Lo hacía con una imagen en la que ambos entrelazaban sus manos y que describía de la siguiente manera: "Tío, no sé si te sujeto yo a ti, o tú a mí. Gracias".

"No, ya no se podía más. Llevaba cuatro meses que ya no... Era a base de calmantes y ya era un sin vivir muy grande", explicaba su hermana Teresa Rivera cuando le preguntaban por el estado de salud de su hermano José estos últimos meses. En cuanto a las restricciones de la Covid, que dificulta que todo el mundo que quisiera esté en el tanatorio, Teresa Rivera ha comentado que es igual porque están recibiendo el calor de muchos amigos y familiares: "Bueno, pero están con nosotros. No hacen más que llamar, tenemos su recuerdo y es como si estuvieran aquí".

Teresa aseguraba, a las puertas del tanatorio, que Kiko Rivera no se había puesto en contacto con ella, pero confesaba que está alegre porque le pudo conocer y despedirse de él: "Por lo menos le conoció antes de ponerse ya tan malito. Por lo menos esa satisfacción que la tenga él también". Con estas palabras, su hermana ha querido despedirse de él: "Le llamaban de todo porque para mí después de Dios mi hermano porque tenía una nobleza... era tan bueno... Repartía comida para los pobres y ayudaba a todo el mundo y eso es lo más bonito del mundo".

La reunión de los sobrinos

José Rivera 'Riverita', junto a sus sobrinos, en un festival taurino en homenaje a su trayectoria. Gtres

El pasado mes de noviembre, Francisco, Cayetano y Kiko Rivera viajaron hasta Barbate para visitar a su tío. Allí compartieron varias horas de anécdotas e inolvidables recuerdos que ahora permanecerán en la memoria de los tres hermanos. "Ha sido un día muy especial, muy emotivo, muy inolvidable para él", decía entonces Arancha, hija de 'Riverita. También contaba que su padre le había regalado al hijo de Pantoja un capote que le había encantado, además de darle a Cayetano una montura.

Fue entonces cuando Francisco Rivera dio a conocer el delicado estado de salud de su tío, después de generar una ola de críticas por haber viajado desde Sevilla hasta Cádiz, cuando se había decretado cierre perimetral debido a la crisis del coronavirus. "Por desgracia nos hemos desplazado con una autorización del hospital de Cádiz porque mi tío José está con un tratamiento paliativo. Eso significa que está terminal. Por desgracia no es una buena noticia. Nosotros hemos ido a despedirnos porque nos puede dejar cualquier día, según dicen los médicos", explicaba entonces el mayor de los hermanos.

