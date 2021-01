Preocupación por el delicado estado de salud de Diego Arrabal, ingresado por Covid: "No puedo más"

El fotógrafo y colaborador de Viva la vida, Diego Arrabal (49 años), ha vuelto a preocupar a sus seguidores, mientras permanece ingresado por coronavirus. La mañana de este martes, desde el hospital, el profesional gráfico ha compartido unas desgarradoras palabras que desvelan su delicado estado de salud.

"Yo te daría los buenos días martes... Solo pido una tregua a la fiebre, no puedo más, muchos días", ha escrito Diego en sus stories de Instagram, junto a una fotografía en la que se ve uno de los monitores que registra su evolución. El paparazzo ha compartido estas duras palabras horas después de colgar una imagen en blanco y negro, en la que aparecía en una terraza, ataviado con un short y sin camiseta, en la que contaba cuál era su deseo: "Me quiero teletransportar".

La foto que ha compartido Diego Arrabal en sus 'stories' de Instagram. Redes sociales

Diego Arrabal ingresó al hospital el pasado viernes después de varios días con la enfermedad. Así lo informó él mismo con una imagen en la cama y ataviado con la típica bata azul de paciente. "Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma", explicaba entonces el colaborador de televisión. "Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme", añadía antes de hacerse una autocrítica y preguntarse a sí mismo: "Pero ahora me hago una pregunta: ¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?".

Este martes, el paparazzo también se ha pronunciado sobre su estado de salud en su cuenta de Twitter, donde ha recibido mensajes de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores. "Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno", ha escrito Diego Arrabal en tono irónico, antes de recibir de sus followers deseos por su pronta recuperación. Estos, además, han destacado la falta que ha hecho su presencia en la pequeña pantalla, donde antes de contagiarse de covid recibió una gran alegría.

Diego Arrabal contrajo la enfermedad semanas después de que se emocionara en Viva la vida con la sorpresa que le dio su madre a través de un vídeo, en los días de Navidad. Su progenitora se encuentra en una residencia y apenas puede verla debido a la crisis del coronavirus que hoy vive en primera persona.

Sigo ingresado. Que tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno #donde — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) January 26, 2021

"Es complicado, la he visto dos veces durante la pandemia y el día de Nochebuena pedí un favor porque mi hijo tiene siete años y hacía 10 meses que no la veía. Él me lo pidió, se resume en minutos, en una mirada, pero es todo", aseguró entonces el paparazzo, embargado por la emoción. Aunque es una persona que le cuesta decir 'te quiero' y mostrar sus sentimientos, comentaba que lleva cerca de un año diciéndoselo "porque es lo más bonito que le puede decir un hijo a una madre".

Semanas antes, en noviembre de 2020, se producía la vuelta de Diego Arrabal a Viva la vida, después de su abrupto abandono. "Amig@s: quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos", fueron sus palabras de renuncia. En ese momento no se hicieron públicas mayores explicaciones y parecía que nunca más volvería a pisar el plató de televisión de Telecinco. Pero no fue así. El profesional gráfico regresó al programa presentado por Emma García (48), de forma silenciosa y sin dar ningún tipo de explicación.

[Más información: La impactante imagen de Diego Arrabal ingresado en el hospital contagiado por la Covid: su duro mensaje]