El gran cambio físico de Gloria Serra: pierde más de 20 kilos en tiempo récord

A Gloria Serra (56 años) no le gusta hablar de sí misma. Prefiere, como viene haciendo desde que en 1998 comenzara en Telecinco, en sus informativos, hacerlo de su vida profesional. Equipo de investigación, el espacio de reportajes de LaSexta al frente del que está, celebra su décimo aniversario. Lo hará este viernes, con un programa especial de La Veneno, tratando de arrojar luz sobre su misteriosa muerte el 9 de noviembre de 2016.

Con ese motivo, se sentaba este jueves en El Hormiguero. Son muy pocas las entrevistas que concede. Y muchas menos las ocasiones en las que su interlocutor consigue sacarle una confesión que trascienda de esa esfera profesional. Pablo Motos (55) lo hizo. Consiguió que la comunicadora hablara de su gran cambio físico.

Gloria Serra junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

"La gente quiere un botón mágico para solucionar sus problemas y eso es complicado. Te tienes que enfrentar a tus miedos, a tus problemas… y eso es largo. No hay botones mágicos", comenzaba Gloria, a modo de introducción de ese tema tan personal.

"Engordé 20 kilos cuando dejé de fumar", decía tajante, recordando otros casos de famosas que revelaron que habían ganado peso por haberse quitado este vicio (es el ejemplo de Paula Echevarría (43), que también estuvo en el punto de mira de la opinión pública por ello). "Estuve un año y medio hasta que conseguí perderlos. Por la calle me preguntaban cómo lo había hecho y me pedían que dijera la verdad de cómo adelgacé, pero no hay secretos. A pico y pala, comer bien y deporte", remataba, dejando claro que no hay misterio ni milagros, sino simplemente disciplina.

Gloria Serra en una imagen durante 'La Noria'.

Pero ¿cuándo sucedió eso? Fue hace más de una década, en 2010. En diferentes entrevistas, ha puesto de manifiesto que lo más complicado que ha hecho nunca en su vida ha sido dejar de fumar. Una vez superada esa fase y consciente de que el peso es un tema de salud, fue cuando se puso en manos de especialistas para volver a su forma. Tres meses, una dieta basada en la combinación de proteínas de manera correcta con el resto de nutrientes y la mano de la doctora Montse Folch (60), hicieron el resto. Bajó de la talla 46 a la 38 en tiempo récord.

Hermetismo y privacidad

De su vida privada se sabe poco. Gloria es madre de dos niñas. Mellizas. Vinieron al mundo en septiembre 2014, a un mes de que la periodista cumpliera los 50. El padre se llama Nacho, un argentino 20 años menor que ella que trabajó de camarero y que, en estos momentos, trabaja como decorador. Hasta tal punto protege a su familia de los paparazzi, que el día que salió de la clínica de la Sagrada Familia de Barcelona con sus bebés rumbo a casa, a pesar del calor que hacía en la capital catalana, se colocó ropa de invierno y una gorra para burlar a esa prensa que esperaba poder conseguir una foto.

Gloria Serra en una imagen del 25 aniversario de Antena 3, en 2015.

Tal es la obsesión por no ser captada por los medios, que cuando salen de casa, lo hacen por separado y no sin antes mirar varias veces a izquierda y derecha para cerciorarse de que no hay peligro de ser fotografiados. Y lo han conseguido a la perfección. De ellos juntos, no hay imágenes. Ella, ni siquiera se ha adentrado en el mundo de Instagram, para evitar la tentación de que nadie vea su imagen más allá de la que ofrece en la pequeña pantalla o en los actos promocionales de sus trabajos.

Serra dio sus primeros pasos ante las cámaras a finales de los 90, en Televisión Española de Cataluña, desde donde dio el salto, en 1998, a Informativos Telecinco como subdirectora y presentadora de la primera edición, a la vez que conducía el programa La mirada crítica. Aunque, sin duda, fue su papel junto a Jordi González (58) en La Noria, entre 2007 y 2010 lo que la convirtió en un rostro reconocible para el público. Un espacio tras el que fichó por Antena 3, donde se puso al frente del magacín 3D. El mismo terminó unos meses después de que asumiera el mando de ese Equipo de Investigación que, ahora, celebra un aniversario tan redondo como lo es el décimo.

