Así es Brianda Fitz-James Stuart, la nieta artista de la duquesa de Alba

Ha crecido rodeada de arte y desde niña ha sentido pasión por hacer cosa creativas y, ahora, Brianda Fitz-James Stuart (36 años), nieta de la duquesa de Alba, muestra seis piezas originales en la galería Dustandsoul que forman parte de su último libro, Curiosidades y otras Bestias.

Con la selección de estas seis piezas originales realizadas en 2019, "la ilustradora pasa a formar parte de Dustandsoul, la galería de arte online de referencia para la nueva generación de coleccionistas de arte", según explica este viernes en nota de prensa la fundadora de la galería, Carmen Riestra.

"Nuestro objetivo es descubrir y apoyar a una nueva generación de artistas emergentes, aportándoles visibilidad y otorgándoles la posibilidad de evolucionar", añade Riestra.

Brianda Fitz-James Stuart es ilustradora y autora de tres libros. Helena Grimaldi (Cedida)

Fitz James Stuart siempre ha estado ligada al mundo artístico, tanto por su formación en moda como por su posterior labor como diseñadora de estampados, aunque siempre ha querido algo que le permitiese expresarse de forma creativa.

Y es que a Brianda Fitz-James Stuart la vena cultural y artística le viene de sus padres, Eugenia Fernández de Castro y Jacobo Siruela, conde de Siruela, fundador de la editorial del mismo nombre, además de escritor y diseñador gráfico, ambos se encargaron de nutrir su infancia con literatura y pintura.

Reconocida en la actualidad, tanto en el ámbito nacional como internacional, por su trayectoria como ilustradora y diseñadora de estampados, Brianda Fitz-James Stuart ha colaborado, a lo largo de toda su carrera, con firmas de prestigio.

Brianda junto a su padre, Jacobo Fitz-James Stuart, XXIV conde de Siruela. Gtres

Desde muy joven, la nieta de la duquesa de Alba quiso enfocar su futuro en un ámbito creativo y estudió Diseño de Moda en el Instituto Europeo de Diseño para, posteriormente, dar el paso de vivir en Nueva York en cuanto terminó sus estudios de moda. Además, durante más de 8 años ha formado parte del equipo creativo de la marca de moda española La Casita de Wendy.

Siguiendo su interés por las artes plásticas y el arte en general, durante su etapa en Estados Unidos trabajó para el pintor Paul Balmer y estudió dibujo y pintura en The Art Students League of New York durante un año.

La obra de Fitz-James Stuart se ha expuesto además de la mano de firma H&M en Palma de Mallorca o en la exposición de Ellipse Tokyo, en Japón.

