Lara Álvarez habla sobre su nuevo amor por primera vez: "Estoy disfrutando como nunca"

Lara Álvarez (34 años) ha reaparecido radiante. Más feliz que nunca, después del increíble verano que acaba de vivir y en el que ha encontrado de nuevo el amor junto al artista Adrián Torres (38), con el que se la ha visto de lo más enamorada en las playas de Cádiz e Ibiza. La presentadora vuelve a sus compromisos profesionales con la presentación de su nuevo perfume. Siempre discreta en todo que se refiere a su vida privada, Lara no ha negado en ningún momento que está atravesando un "momento pletórico y disfrutando como nunca de la vida".

La asturiana, que lleva un año colaborando con una conocida firma de perfumes, se ha mostrado encantada con lanzamiento de su propia fragancia, que tiene como nombre Alma salvaje. La propia Lara Álvarez ha trabajado para escoger los aromas que la componen -toques cítricos, de peonía y el haba tonka-, lo que se ha convertido en una parte de sí misma. Para el diseño del frasco y la caja, la presentadora ha querido que todo sea reciclable, mostrando así su compromiso por el medio ambiente. "Es todo un sueño cumplido", ha admitido feliz y orgullosa.

El lema del spot de Wild Soul es "atrévete a vivir", algo con lo que Lara no se puede sentir más identificada, ya que asegura que "es importante porque al final el camino que eliges es tu propia vida". La presentadora ha explicado que el perfume representa a la "mujer fuerte y valiente que puede conseguir lo que se proponga". Muy sincera, la ex de Andrés Velencoso (42) ha confesado que "estoy aprendiendo con los años que es importante hacer lo que uno quiere, porque al final estamos de paso".

Lara Álvarez confiesa que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Gtres

Feliz con su trabajo presentando Supervivientes, que la exige estar fuera de su casa tres meses al año, la asturiana asegura que "me dedico a lo que me apasiona y se ha convertido en mi vida. Siento que me ha tocado la lotería. Supervivientes me ha permitido vivir los directos que algo que no se puede controlar y cada uno es diferente. Siento adrenalina en cada directo y es algo que me encanta". Con nuevos proyectos con Mediaset, Lara ha preferido por el momento, hasta que le den permiso para ello, no desvelar ninguno.

Espectacular y presumiendo de bronceado, la periodista no ha dudado en compartir sus secretos de belleza, asegurando que se cuida "con deporte, una dieta equilibrada y, desde hace dos años, mi mejor cuidado es la introspección personal. Cuando te conoces a ti misma por dentro, reflejas lo mejor de ti por fuera y ese es el mejor truco".

Más sincera que nunca, Lara ha revelado a qué huele para ella el amor: "El amor a mí cuando es real me huele a vida, a ilusión, a ganas... Me huele a vida. Cuando te enamoras pierdes todos los sentidos". Entre risas, la asturiana ha confesado también lo más salvaje que ha hecho últimamente: "Lanzar un perfume es muy salvaje y hace poco estuve en Nazaré, en Portugal, y las olas estaban muy altas. No sé si fue muy buena idea, pero no me podía ir sin tocar el agua de allí. Salvaje, salvaje ya te contaré en privado. En el lado salvaje tengo muchas cosas hechas que tienen que ver con el riesgo, pero tengo otras pendientes".

Lara Álvarez y Adrián Torres este verano en las playas de Cádiz. Gtres

Preguntada sobre si se atrevería a escribir un libro después del lanzamiento de su perfume, Lara cree que "quizás ahora no es el momento porque para escribir un libro tienes algo que contar, pero en un futuro según estoy viviendo la vida y demás no lo descarto. En unos años puede ser interesante. Me encantaría, pero de momento no es el momento perfecto".

Sin querer hablar directamente de su incipiente relación con Adrián Torres, la asturiana no oculta sin embargo lo feliz que está en el terreno sentimental gracias al artista gaditano: "Estoy viviendo. Estoy ilusionada, estoy en un momento pletórico y estoy disfrutando como nunca de la vida". Y, muy pícara y para terminar, ha confesado que su novio todavía no ha olido su nuevo perfume porque "el lanzamiento ha sido hoy, pero a partir de ahora te diré que sensaciones hay".

