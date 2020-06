Gema López, 'reina' de Telecinco: su caché y el de otros colaboradores por una foto de Instagram

Gema López (49 años) es una de las colaboradoras mejor valoradas de la televisión. Por su dilatada trayectoria en los medios de comunicación, sus noticias exclusivas y el respetuoso tratamiento que da a las informaciones, la periodista participa en el programa más ácido y revolucionario, Sálvame, aunque jamás se involucra en polémicas personales que puedan desprestigiar su profesionalidad.

Esta impoluta imagen es la misma que extrapola y exhibe en sus redes sociales. En concreto, en su cuenta de Instagram, donde, ahora, según ha podido averiguar JALEOS, se postula como la colaboradora mejor pagada de Telecinco.

Según el documento de una de las agencias que gestiona la publicidad de las caras visibles de la cadena grande de Mediaset al que ha tenido acceso este periódico, Gema López es la 'reina' de una lista de tertulianos cuyos cachés oscilan entre los 600 euros + IVA hasta los 1.800 euros más IVA.

Esos honorarios incluirían una fotografía en la galería fija -lo que en el mundo de las redes se conoce como su fee- y cuatro stories de Instagram -historias de tiempo limitado que desaparecen a las 24 horas-.

1. Gema López

Gema López promocionando prendas en sus redes sociales. Redes sociales

Cualquier empresa que quisiera contratar los servicios de publicidad y promoción de Gema López a través de esta agencia, debe abonar la cantidad de 1.800 euros + IVA. Más allá de los ingresos económicos que la tertuliana se embolsa como fija de los programas de Telecinco y como imagen de varias campañas publicitarias adjuntas al propio formato de La Fábrica de la Tele, López ha encontrado un gran filón monetario en su propio canal de comunicación: Instagram.

Sin embargo, tal y como ha podido saber este diario, la madrileña no se esfuerza demasiado en explotar sus redes sociales. Si bien es cierto, en los últimos meses, López ha colaborado con seis empresas a las que ha promocionado a través de la citada red donde ya atesora 276.000 seguidores: Smile Republic, Clínicas Diego de León, Arkopharma, Drink6zumo, Fitvia y Pranamat. Aún así, podría sacar más rédito económico a su gran herramienta, pero es algo a lo que la profesional de los medios le presta la atención mínima y necesaria.

Gema López ha desvelado en alguna ocasión que ella no promociona todo lo que le ofrecen. Se autoimpone un filtro por el que, desde luego, no pasan todas las empresas que quieren tenerla como reclamo. Debe estar segura de qué producto o servicio es, qué efectos puede provocar, qué empresas están detrás, cuál es el background, quiénes se benefician, cómo es de saludable... Su imagen tiene un perfil determinado y no está dispuesta a cruzar determinadas líneas.

Otro sector en el que López triunfa es en el de la promoción de las prendas. Las firmas se rifan a la colaboradora para que lleve sus diseños en los programas Sálvame Limón, Naranja, Tomate y Deluxe. Lo que se pone, se agota.

Por esas acciones no cobra ni un céntimo de euro. Recibe las prendas que previamente ella ha seleccionado, las luce en los programas, las publica, las etiqueta y se encarga de responder a los followers que se interesan por sus looks. La única contraprestación es quedarse con la ropa.

2. Raquel Bollo

Raquel Bollo en una imagen de Instagram.

Muy cerca de la persona que encabeza esta lista se encuentra Raquel Bollo (44). La sevillana, que lleva ya meses apartada de los medios de comunicación -más concretamente de la pequeña pantalla-, está exprimiendo al máximo el poder que le otorga sus redes. Según los datos que maneja este diario, el caché de Bollo a través de esta agencia sería de 1.500 euros + IVA por una foto y cuatro stories.

Además, la excolaboradora se ha iniciado en una nueva red social, TikTok, donde poco a poco empieza a ganas fans y quien sabe si será una nueva manera de llegar a otro público -quizá más joven- con otras empresas con las que generar más beneficios. Entre sus productos estrella se encuentran prendas de ropa, complementos como relojes o la bisutería de su propia firma y algunas bebidas depurativas como tés con los que eliminar líquidos.

3. Makoke

Makoke en una de sus fotos de Instagram.

Makoke (50) tiene en casa a una gran experta en redes sociales. Por lo tanto, no es extraño que su hija, Anita Matamoros (20), una verdadera influencer, le esté dando tips sobre cómo explotar económicamente su perfil de Instagram donde ya supera los 331.000 seguidores. Los honorarios de Makoke por una foto y cuatro stories con cualquier empresa de productos y servicios es de 1.300 euros + IVA. Entre los productos que promociona, en general, hay una variedad que baila entre la moda, el deporte, la alimentación sana y la belleza.

4. Alma Cortés

Alma Cortés promocionando mobiliario.

A continuación, Alma Cortés (20), con 1.000 euros + IVA. La hija de Raquel Bollo no hace pantalla -el caché siempre aumenta cuando el colaborador está en activo en televisión- pero está englobada en el universo Mediaset por su vinculación a Mtmad. Además de moda, complementos y los mismos tés que el resto de colaboradoras, Alma también promociona mobiliario.

5. Rosa Benito

Rosa Benito promocionando aromas para el hogar en Instagram.

La tertuliana de Ya es mediodía se posiciona como la quinta persona mejor pagada de esta agencia. Rosa Benito (61) solicita por una foto y cuatro stories una cantidad cerrada de 600 euros + IVA. Además de la ropa que luce en los diferentes formatos de la cadena de Fuencarral, la que fuera cuñada de Rocío Jurado también publicita centros de belleza e incluso fragancias para el hogar.

