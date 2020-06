Así ha celebrado Pablo Alborán su primer Orgullo Gay tras confesar su homosexualidad

"Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que era", con estas palabras Pablo Alborán (31 años) hacía pública su homosexualidad el pasado 17 de junio, confesión con la que el cantante abría su corazón ante sus millones de seguidores. Si bien es cierto que el artista señaló durante su comunicado que siempre se había sentido libre a la hora de manifestar su sexualidad, esta declaración ha supuesto dejar atrás cualquier tipo de tabú con el que ha tenido que lidiar en el pasado. Temores que ahora han quedado en el olvido, tal y cómo ha demostrado el malagueño durante el día del Orgullo Gay, celebrado este domingo.

Si bien es cierto que el andaluz ha mostrado en otras ocasiones -antes de confesar su homosexualidad- su compromiso con todo lo referente a la lucha por las libertades sexuales, este año ha sido el primero en el que el compositor de Solamente tú se ha unido a la reivindicación desde dentro. Un gesto que ha sido muy aplaudido por sus adeptos y del que ha dejado constancia a través de su perfil de Instagram. "No sabéis lo mucho que me inspiran todas las historias que me mandáis, estoy recibiendo una cantidad de cariño que agradezco de corazón", afirmaba el cantante en una de sus stories durante el día del Orgullo. Publicaciones a las que se han sumado otras imágenes que el propio Alborán ha compartido y en las que se mostraba como uno más dentro del colectivo LGTBI.

Historia de Pablo Alborán en Instagram.

Un paso de cebra con rayas arcoíris ha sido la imagen que Pablo Alborán publicó a primera hora del domingo. "Dibuja libremente el camino...", escribía Alborán, texto al que ha acompañado el hastagh #AVivirQueLVidaSeVa, frase con la que precisamente terminó el vídeo-comunicado en el que declaró su homosexualidad. Un detalle que refleja la satisfactoria nueva etapa a la que se enfrenta la estrella musical después de liberarse ante la opinión pública. Paso que coincide con el incipiente estreno del que será su próximo trabajo musical, un proyecto cargado de significado que sus fanáticos esperan y que promete ser uno de los más especiales de su carrera dado el momento en el que llega.

Ver esta publicación en Instagram Dibuja libremente el camino... #AVivirQueLVidaSeVa #pride Una publicación compartida por Pablo Alborán (@pabloalboran) el 28 de Jun de 2020 a las 4:37 PDT

Libertad con cortapisas

Pablo Alborán afirmó en su comunicado que siempre se había sentido libre a la hora de expresar su sexualidad, tanto con su familia como con sus compañeros de trabajo, en este caso su discográfica. Sin embargo hasta ahora nunca había hablado de ello públicamente alto y claro. El intérprete siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad.

Algunos de sus fans le achacan que en algunas entrevistas como las que protagonizó en el año año 2017 en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne (65), o apariciones en cadenas de televisión latinoamericanas se atreviese a revelar cómo era su tipo de mujer, dejando entrever que este asunto no ha sido tan fácil de digerir como su propio protagonista dice ahora. Una libertad a medias con la que ha tenido que convivir y que con su paso al frente ha pasado a ser completa.

Pablo Alborán en la gala de los Goya en enero de 2020. Gtres

[Más información: Pablo Alborán confiesa que es gay: "Siempre he amado a quien he querido"]