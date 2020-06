El ocaso de Aitor Trigos, de presentador de éxito a mozo de almacén en paro: pide trabajo por redes sociales

Aitor Trigos (44 años) era un presentador de éxito hace una década y uno de los rostros promesa de la televisión. Espacios como Amor en la red, Si yo fuera tú, Las mañanas de Cuatro o la presentación de la Gala de Reyes en TVE lo catapultaron como uno de los profesionales de la televisión. Mítico fue aquel programa de Reyes junto a Lina Morgan, el último en el que apareció la artista de la mano de Trigos y Ana García Obregón (65). Sin embargo, con el paso del tiempo el teléfono dejó de sonar para Aitor.

Las ofertas audiovisuales, antes tan boyantes, se espaciaron hasta desaparecer. Ni de presentador, ni de actor ni de modelo, como en sus inicios. Cayó en un duro bache laboral e incluso llegó a confesar que había ejercido la prostitución. Tocó fondo, pero se supo levantar. Creó su canal de YouTube y en estos años ha conseguido trabajo en diversas áreas. El último, mozo de almacén. El problema es que la crisis sanitaria del coronavirus lo dejó en el paro.

Así lo cuenta él en su Twitter, donde implora trabajar "de lo que sea": "Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro, sigo buscando, así que si alguien puede ofrecerme un trabajo de lo que sea... Pues aquí estoy disponible. Si es de lo mío en televisión -reportero, redactor, etc-, pues mejor".

Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro, sigo buscando, así que si alguien puede ofrecerme un trabajo de lo que sea... Pues aquí estoy disponible... Claro! Si es de lo mío en tv,( Reportero, redactor etc) pues mejor! 😋 #Fase3 pic.twitter.com/bpIoKGxTLP — Aitor Trigos Nuñez ® (@AitorTrigos) June 8, 2020

No han sido unos años fáciles para Aitor Trigos, que veía cómo pasaba de ser un rostro reconocido y valorado en la pequeña pantalla a ser alguien 'olvidado' para los mandamases de las cadenas. Su particular drama personal le ha llevado a una "situación límite" en la que "perdí hasta mi casa, me la quitó el banco. Acabé en la puta calle", como reconoció en 2017. Él reconoce en qué punto su carrera se truncó y así lo confesaba en Sálvame: "He tocado fondo. Me iba engañando a mi mismo con el dinero, que es lo que me cegó siempre porque me lo ponía todo muy fácil, e intento aparentar que tengo una buena situación económica cuando yo sabía que tenía todas mis cuentas bloquedas".

Se dejó arramblar por los tiempos de bonanzas y de proyectos potentes. "Hasta que llega un día, que tú sabías que iba a llegar porque no estás pagando la casa, y te encuentras un precinto en la puerta, un desahucio, ese es el peor momento que he pasado en mi vida", añadió en su descargue. El vallisoletano confiesa que se fue descolgando de la televisión y de los contactos que esta le ha brindado a lo largo de sus años de suerte, y un día se dio cuenta de que ese teléfono ya nunca más iba a sonar. En esa misma entrevista, llegó a explicar que había tenido que dedicarse a la prostitución de lujo allá por el 2017.

Aitor Trigos en una imagen tomada en 2006. Gtres

"La proposición vino porque vivía en una casa en la que se prostituían. Yo sabía cómo se hacía y cómo funcionaba. Vivía en el piso en el que me prostituía y acabé en una casa en la que trabajaban transexuales", relató durante un Sábado Deluxe. Y continuó explicando: "Un chico me dijo que nos fuéramos a Barcelona, no tenía ni para comer. Al final me fui a Barcelona y allí nos pusimos a ejercer la prostitución desde la base, buscando clientes a través de páginas en Internet". Aunque Aitor reconoció que ha llegado a cobrar 50 euros por "alguna cosilla rápida de 20 minutos", el expresentador aseguró que ha estado "en casas de jeques en París en las que he cobrado entre 4.000 y 5.000 euros por cuatro o cinco horas de trabajo".

En definitiva, tiempos duros, pero afortunadamente pasados. Quién le iba a decir a aquel Trigos que aterrizó en la tele en el mejor momento de esta que iba a vivir tamañas experiencias. "Yo entré en televisión cuando todavía funcionaba bien. El contrato que firmé en Antena 3 o el contrato que hice con Concha García Campoy o Amor en la red eran contratos millonarios. Aparecí de la nada y ahora es como volver a empezar de cero, pero con 16 años más", confesó en una entrevista para El ConfiTV. Eso sí, pese a la escasez de trabajo y la falta de dinero, Trigos, que se había postulado para Supervivientes 2017, no consiguió enrolarse: "No me han querido. No tengo problema en hacer algo en donde al fin y al cabo mantenga mi ética. Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con quienes nos ven". Además, hace un tiempo aseguró que llegó a hacer el casting para presentar First Dates, pero finalmente este recayó en Carlos Sobera (59).

Aitor Trigos junto a su pareja Jorge en 'Volverte a ver'. Mediaset

Eso sí, si hay un terreno en el que el presentador ha triunfado sin parangón ese es el amoroso. Está felizmente enamorado de Jorge, una persona que, según Aitor, ha sido su "salvavidas". En 2018 quiso rendirle un homenaje en el programa Volverte a ver. "Me he sentido muy solo durante 42 años y por fin encontré a alguien que me ha salvado la vida. Te mereces un homenaje, todo mi agradecimiento, de corazón. Porque cuando estaba más a la deriva, tú me salvaste la vida. Sabes mejor que nadie cómo es lidiar con este torito que tienes aquí enfrente. Eres mis manos, mis pies, sabes que ya no me quedan lágrimas, que lloro muy poquito porque he llorado demasiado. Tú me has hecho creer en mí mismo, incluso a veces en detrimento tuyo".

