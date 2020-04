Carlota Corredera y su prenda más viral: la gran historia detrás de su camiseta personalizada

Desde que en septiembre de 2014 Carlota Corredera (45 años) debutó como presentadora en Sálvame, la gallega no ha dejado de estar en el centro de las miradas y de convertirse en un referente para muchas personas. Esa exposición continua hace que reciba tanta críticas como halagos y que todo lo que muestre en pantalla sea analizado al milímetro. También sus estilismos. La de Vigo ha hecho de las americanas y los kimonos su mejor apuesta y es muy asidua a enviar mensajes reivindicativos en sus camisetas. Uno de los más especiales tuvo lugar hace exactamente un año.

En una tarde repleta de debates, ruidos, polémicas y ajetreo en el programa vespertino más famoso de Telecinco, Corredera estaba al frente del cortijo con su habitual talante y un look impoluto. Lucía una blazer azul marino sobre una camiseta muy llamativa. En ella, en la zona del pecho, se podía leer su nombre, "Carlota" en letras, pero las personas con discapacidad auditiva y vocal podían leerlo por partida doble, ya que junto a él se presentaba también en lenguaje de signos.

Captura de la camiseta en honor a Carlota Corredera de Don Signo.

Siete manos con diversos gestos forman el nombre de la presentadora en color azul claro. Esta camiseta no fue elegida al azar. Posee una historia de apoyo y altruismo por parte de la gallega en favor de una pequeña empresa llamada Don Signo. JALEOS ha podido conocer de primera mano lo que se esconde detrás de este llamativo estilismo de Carlota Corredera y se ha puesto en contacto con Lorena, la creadora de la marca, que se muestra enormemente agradecida con la también directora y escritora. "Lo de Carlota Corredera fue un golpe de suerte. Don Signo nació en octubre de 2018 y eso ocurrió a los cinco meses de estrenarme en redes".

"Como soy una pequeña marca sin solvencia para hacer campañas de marketing ni para pagar a influencers, lo que hice fue contactar con gente famosa a través de Instagram y probar suerte. Primero le mandé una taza a Natalia Verbeke (45) y se sacó una foto con ella en su perfil, siempre gratis", desvela la fundadora de la firma. Estos contactos le fueron dando grandes alegrías, como ocurrió con otra cantante: "También la intérprete de Rozalén (33) se pone mis camisetas y las muestra en sus redes a cambio de nada, es realmente emocionante", confiesa.

Y entonces llegó el momento de contactar con la todopoderosa Telecinco de la mano de una de sus presentadora más reconocidas. "Vi que Carlota se ponía ropa de muchas marcas y le escribí para ver si podía mandarle algo. La verdad que se portó súper bien porque le mandé una camiseta y un bolso y como le gustó me hizo un pedido de camisetas. Un día se puso la camiseta durante un programa y me escribió por privado de Instagram para avisarme. Me fui corriendo a casa, ya que estaba en el taller, y me quedé alucinada por el detallazo. No sólo salió con la camiseta sino que además habló sobre ella, y la marca se vio en televisión bastante tiempo", narra.

Carlota lució la camiseta en 'Sálvame' hace justo un año.

Este gesto desde Sálvame supuso una revolución en la demanda de la pequeña empresa: "Ese día me llegaron muchos mensajes por las redes sociales, todavía no tenía tienda online, y todas querían una camiseta como la de Carlota, fue una locura, tuve que pedir más camisetas a mi proveedor porque tenía poco stock", detalla Lorena a este medio.

Ante esta avalancha de pedidos, la creadora de Don Signo vio crecer su negocio gracias a un gesto altruista de la presentadora: "Le estoy muy agradecida porque me ayudó en mis comienzos a tener más seguidores y a ayudarme a visibilizar la lengua de signos".

Carlota con el bolso de Don Signo.

Sin embargo, pronto fue testigo de que la solidaridad de la gallega no era algo generalizado en el mundo de la fama: "Pensé que sería fácil seguir con este modus operandi de mandar cosas a famosos pero enseguida me di cuenta de que fue sólo un golpe de suerte porque las siguientes celebrities con las que contacté ya me daban el teléfono de sus representantes porque cobran por este trabajo, y mucho además, así que dejé de hacerlo".

Por todo ello, desde la empresa cuentan con orgullo y agradecimiento lo que Carlota hizo por su labor y por dar voz a una humilde iniciativa que visibilice el lenguaje de signos. "Resalto la buena voluntad de Carlota Corredera al hacer publicidad gratuita en televisión y en sus redes sociales de muchísimas marcas. Casi a diario pone algo diferente de alguna marca pequeña mencionándola y ese pequeño gesto para ella, es muy grande para nosotras", destaca.

