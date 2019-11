Carlota Corredera, número uno en una semana: su libro 'desbanca' a Sánchez Dragó e Isabel Allende

Carlota Corredera (45 años) está de enhorabuena. Todo lo que lleva su nombre se convierte en éxito y su último hito lo ha confirmado. La presentadora no puede sentirse más orgullosa de su nuevo libro porque, al igual que el primero, se ha convertido en número uno en ventas en la sección de literatura social y cultural apenas una semana después de su lanzamiento.

Hablemos de nosotras es el segundo libro de la gallega, una obra dedicada al feminismo con entrevistas a once nombres -masculinos y femeninos- de peso nacional con los que reflexiona y conversa sobre la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, los techos de cristal y la violencia machista. Una temática muy actual y de relevancia social que unido a su firma mediática han conseguido atraer a miles de lectores que han visto en su contenido una obra digna de estar presente en sus estanterías.

Con solo siete días de 'vida', el libro ha desbancado a algunos de los autores más reconocidos del panorama cultural. Y es que la presentadora comparte sección en las librerías con plumas de la talla de Isabel Allende (77), Fernando Sánchez Dragó (83) o la premio Nobel de Literatura 2015 Svetlana Alexiévich (71).

'Hablemos de nosotras', en el número uno de la sección de Sociología en las librerías.

Desde el primer día que se puso a la venta su libro entró directamente en la ansiada lista del top de ventas. En Amazon lo ha hecho además de forma doble, porque mientras su obra en papel se posiciona en el número uno, su versión Kindle -para lecturas en dispositivos electrónicos- se ha asentado en el sexto puesto.

Por su parte, en El Corte Inglés también encabeza el ránking en el gran género de Ciencias Humanas y Sociología, donde compite duramente con temáticas de tanta repercusión como el Franquismo, el sexo u obras basadas en la afamada serie Stranger Things. Y a todos ellos los desbanca.

Carlota posa con su nuevo libro, 'Hablemos de nosotras'.

Lo mismo ocurre en las estanterías de La casa del libro. En la sección a la que pertenece la nueva obra literaria de Carlota Corredera, Ciencias Políticas y Sociales, y en concreto Sociología, el libro se encuentra en la más alta cima, en el número uno.

En la web de Fnac, distribuidora también de literatura, electrónica y entretenimiento, aparece en una posición algo menos lucida, pero igualmente destacable. Y es que se encuentra dentro del top 10 de los libros más vendidos del apartado de Sociología.

Por lo tanto, se repite el éxito del primer libro, Tú también puedes: cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud, que se coronó como best seller la primera semana y su reinado se prolongó durante meses. De hecho, se lanzaron al mercado diez ediciones. Pero gracias a su segundo libro ha quedado al descubierto la parte más negativa y oscura de su debut literario. La propia Carlota redacta en el prólogo de Hablemos de nosotras que vivió un auténtico linchamiento por parte de varios agentes externos, medios y redes sociales que le hicieron cambiar de pensamiento y hasta modificaron su ser: "Ya no soy la misma persona: soy mucho más fuerte".

Por qué ha decidido escribir sobre feminismo

"Todo eso te ha pasado porque eres mujer, a un hombre nunca se lo harían". Así de tajante le contestó un amigo tras contarle todas las críticas y comentarios de desprecio que estaba recibiendo con la publicación de su primer libro.

"He leído y escuchado mucha basura sobre mí (...) No ha sido un camino fácil, hay que tener la cabeza muy bien amueblada y un entorno muy sano para sobreponerte a tanto escarnio y escrutinio implacable sostenido en el tiempo". Carlota no podía creer que aquellos ataques se debieran únicamente a su condición de mujer, y la reflexión de su amigo la hizo despertar.

Carlota acudió a votar el pasado 10 de noviembre con una camiseta reivindicativa.

Con esa idea y frustración en la mente, reivindicó su faceta feminista el pasado 8 de marzo junto a unas amigas. "Ese mismo día empezó a gestarse el libro, en silencio, lentamente", explica en su apartado previo de Hablemos de nosotras.

