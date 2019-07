Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, reaparece con un impactante cambio físico

Hacía mucho tiempo que nada se sabía de Miriam Sánchez (38 años), exmujer de Pipi Estrada (65). Y es que, la última noticia que se deslizó de la que un día fue asesora del amor en el programa de Mujeres y Hombres y Viceversa es que había sido detenida por un presunto robo. Alejada de la vida pública y de la televisión, la excolaboradora de televisión ha reaparecido ahora completamente cambiada físicamente, con más kilos y teñida de morena. Ha llamado especialmente la atención la positividad con la que ha pregonado por sus redes sociales la cirugía a la que se va a someter para verse como hace unos años.

Miriam ha sido siempre una suerte de icono erótico para muchos personajes de televisión, una mujer con una personalidad arrolladora que estuvo participando en determinados programas de televisión y que su polémica más recordada por todo el mundo fue cuando se separó de Pipi Estrada, su pareja durante muchos años y también asesor del amor en el programa que en la actualidad capitanea Toñi Moreno (46).

Con el paso del tiempo, los cuerpos cambian y Miriam ha confesado en su perfil de Twitter que se va a someter a varias intervenciones en su cuerpo para volver a ser la que era pero sobre todo para volver a verse como estaba antes: "Me voy a realizar una lipovaser de varias zonas: papada, abdomen, flancos, cara interna de los muslos y brazos. Mi objetivo verme de 10". La primera fotografía de cómo está actualmente la ha subido ella misma en un tweet en la que se la puede ver cómo la que fuera colaboradora ha cogido mucho peso y, además, se ha teñido de morena.

He decidido confiar en @centroceme para el siguiente paso en mi vida.



El tiempo ha pasado y he engordado más de 10 kilos... Es por ello que junto a CEME vamos a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma.



¡Os iré contando! Gracias CEME 🥰💅 pic.twitter.com/aZHASzjxlz — Miriam Sanchez (@miriamsancam82) July 25, 2019

No es su primera intervención

Lo cierto es que la que fuera pareja sentimental del periodista deportivo Pipi Estrada no es la primera vez que decide pasar por el quirófano para mejorar su aspecto físico. En 2017 compartió con JALEOS su decisión más importante: poner a la venta sus prótesis. En ese momento, mostró el resultado de las intervenciones a las que se sometió a fin de retirar las prótesis mamarias, que le conferían una talla de 110. En la actualidad, la ex de Pipi Estrada ya disfruta de una talla 85 al tiempo que dijo adiós a sus problemas de espalda y a varias rotaciones internas del implante que le ocasionaban numerosos problemas de salud.

"Yo siempre me he movido por impulsos e ideas. En su día, me puse unas enormes cantidades de silicona porque antes no nos informaban de los riesgos. Tenía dos sacos de patatas y no podía hacer nada. Ahora voy mucho más ligera. Puedo ir al rocódromo...", explicaba entonces en conversación con este medio. Cabe recordar que hace varios años que Miriam vive alejada de los medios de comunicación y, en concreto, de los realities. A nivel sentimental, desde hace algunos años mantiene una discreta relación sentimental con el bailarín Cristo Vivancos.

