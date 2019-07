Orlando Bloom y Katy Perry, vacaciones en alta mar en Mallorca

A punto de protagonizar una nueva serie par Amazon, Orlando Bloom (42 años) ha encontrado un hueco en su apretada agenda para pasar unos días en compañía de Katy Perry (34) y sus amigos en las Islas Baleares. La pareja, que se comprometió el pasado 14 de febrero, disfrutó unos días a bordo del yate de lujo Rising Sun, navegando por la costa mediterránea de Mallorca.

Durante su aventura, el actor disfrutó recorriendo la Sierra de Tramuntana, algo de lo que dejó constancia en sus redes sociales. Ataviado con un bañador y zapatillas, Bloom se atrevió a hacer senderismo por el lugar, ganándose alguna que otra herida de guerra, como también dejó ver en su cuenta de Instagram.

"La mejor vista viene tras la escalada más dura... Si alguien pudiera traducirme la última foto, por favor, dejadlo en los comentarios, me encantaría saber qué dice", fueron las palabras del artista que acompañaban las fotografías de sus vacaciones. El texto en cuestión, tallado en una piedra a modo de conmemoración, hace referencia al un excursionista mallorquín que perdió su vida hace diez años en esa zona, Enric Alajarín Mestre.

También se ha podido ver a Orlando disfrutar de un viaje en una embarcación más pequeña, sin la compañía, esta vez, de Katy Perry. Parece que el actor quería disfrutar de unos momentos a solas, navegando por la costa de las islas tan solo en compañía del personal del pequeño yate.

Bloom protagoniza la nueva serie de Amazon Prime Video con la actriz Cara de Delevingne (26), Carnival Row, una historia que mezcla humanos y criaturas mágicas conviviendo en el mismo mundo, siendo Bloom un detective encargado de investigar una serie de asesinatos que están levantando el descontento entre humanos y mágicos. Delevingne interpretará al interés amoroso de Bloom, un hada revolucionaria que será apresada y despojada de sus alas.

La elección de esta serie deja a relucir que Orlando continúa interesado en las tramas de fantasía. Tras haber protagonizado tres entregas de la famosa historia El Señor de los Anillos y otras tres de su precuela, El Hobbit, queda claro en qué tipo de papeles se siente más cómodo el actor.

Orlando Bloom y Katy Perry en una imagen de archivo. Gtres

Ahora que ha fichado por Amazon, y Amazon está trabajando en una serie sobre El señor de los anillos, se ha lanzado a Bloom la idea de volver a encargar a Legolas, uno de los personajes con los que se consagró en Hollywood. "Bueno, me gusta pesar que soy ya un anciano y no sé dónde encajaría en ese mundo... Probablemente tendrán a un chico de 19 años para interpretar ahora a ese personaje", ha dicho el actor al respecto.

En el momento de responder esa pregunta, su compañera de reparto, Cara Delevingne se encontraba con él, y no dudó en apoyar la negativa de los fans ante las palabras de Bloom coreando diversos 'no', para gracia del actor. "Hace 20 años hablábamos de rehacer El Señor de los Anillos y decíamos 'nunca'. Pero ahora estoy aquí, trabajando para Amazon y ellos los están rehaciendo. Es maravilloso. Quiero decir, no sé cómo van a abordarlo, no he tenido ninguna conversación sobre ello, pero yo siento que ya he hecho lo que tenía que hacer", finaliza el actor, dejando claro que ese es un capítulo de su vida que ya se cerró para él y no tiene intención de volver a la franquicia de nuevo.

