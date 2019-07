Hombres apañándose sin mujeres: La 1 estrena '7 días sin ellas'

Una localidad segoviana vivirá sin mujeres durante una semana en el programa 7 días sin ellas, que estrena La 1 este lunes a las 22:40 horas e invita a reflexionar sobre el peso de las mujeres en una comunidad, y en particular sobre la ingente cantidad de trabajo no remunerado que estas realizan a diario.

El programa emitirá, simultáneamente, lo ocurrido entre las mujeres de Bernury de Porreros (Segovia), que se alojan en un complejo turístico en Vera (Almería) sin acceso a sus teléfonos, y lo que pasa durante su ausencia en la localidad segoviana, donde los hombres han de afrontar todas las responsabilidades familiares, laborales y comunitarias, informa este jueves la cadena en una nota.

En el primero de los seis episodios que emitirá el canal, los espectadores asistirán a la despedida de los ocho grupos de hombres y mujeres -entre las que se incluye la dueña de un bar, la alcaldesa de la localidad y una madre adolescente-, que deberán hacer frente por separado a nuevas realidades, responsabilidades y rutinas.

El programa, una producción de RTVE con los estudios Mediapro, es una adaptación del formato de la BBC The weeek the women went, que se emitió por primera vez en la televisión inglesa en 2005 y que, desde entonces, ha sido versionado en 14 países, entre los que se incluye Brasil, Marruecos o Canadá.

El responsable de Big Bang Media, una de las compañías de Mediapro, Alberto Carullo, ha definido el programa como "un experimento único" que permitirá a los participantes "retarse en el ámbito colectivo e individual", mientras que los espectadores "se verán reflejados" en las situaciones y conflictos que se desaten.

