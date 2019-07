Susanna Griso desvela cómo se siente tras la muerte de su hermana: "Aún no soy consciente"

Fue el pasado jueves 27 de junio cuando Susanna Griso (49) recibió la noticia, en pleno directo, de que su hermana había muerto de manera fulminante tras sufrir un infarto de miocardio. Casi dos semanas después, la presentadora de Espejo Público ha hablado por primera vez para un medio de comunicación y ha explicado cómo está viviendo los primeros días tras el triste suceso.

"Aún no soy muy consciente de su muerte. Me cogió tan de sorpresa que me he pasado muchos días en shock y sin hacerme realmente a la idea de que la había perdido", ha confesado la catalana a la revista Semana.

Portada de la revista 'Semana'.

"En verano, que es cuando pasábamos más tiempo juntas, me imagino que será cuando lo iré encajando. Al pasar tanto tiempo en Madrid no la veía todo lo que quería, pero nos llamábamos y nos llevábamos muy bien", cuenta Susanna, quien ha acudido a una boda diez días después de la muerte de una de sus hermanas mayores. "Lo importante es lo que te queda; hay que vivir intensamente porque en el momento más inesperado pierdes a quien más quieres", concluye la veterana comunicadora.

Hace una semana, Griso se manifestó a través de sus redes sociales por primera vez para rendir un pequeño homenaje a su hermana.

"Tú sigues siendo nuestra. No puedes ni pensar en retirarte. Nadie te da permiso para hacerlo. Es lo que te decía, tú no te vas de aquí de ningún modo". Estas fueron las emotivas palabras con las que la catalana ilustró la instantánea.

Arropada por sus seres queridos

El domingo día 30 de junio, la familia Griso Raventós al completo daba su último adiós a la hermana de Susanna en el tanatorio de la localidad barcelonesa de Sant Cugás del Vallés. Hasta allí no solo se desplazaron sus parientes y allegados de la presentadora sino también representación política como la alcaldesa de Barcelona Ada Colau (45), Jaume Asens (47); o el presidente del Grupo Planeta José Creuheras (62).

Al tanatorio y posterior sepelio tampoco quiso faltar Jan Torras Griso, el hijo mayor de Susanna Griso, que está a punto de cumplir 17 años. El joven se mostró muy protector en todo momento con su madre y ella le devolvió el cariño con un tierno gesto, acariciándole el rostro a modo de consuelo.

Susanna Griso y su hijo en el funeral por la muerte de su hermana.

Lo cierto es que pérdida ha supuesto uno de los varapalos más grandes y un duro inicio de verano para ella. Tras el funeral, regresó al trabajo para ponerse al mando de su magacín matinal, donde estará presentando hasta este viernes día 12 de julio, cuando comenzará sus merecidas vacaciones.

[Más información: Susanna Griso dedica unas emotivas palabras a su hermana fallecida]