Poty Castillo estalla contra la prensa al ser preguntado por David Bustamante

El coreógrafo Poty Castillo (59 años) ha estallado. Y lo ha hecho en su último acto público. Si bien la entrevista comienza amable, se vuelve tensa. Todo ha comenzado con la nueva casa de Paula Echevarría (41), ya que él ha sido uno de los pocos privilegiados que la han podido ver. Lo cierto es que se lleva hablando de su construcción durante mucho tiempo y son pocos las personas que han podido verla y disfrutarla. El amigo de la actriz, que tiene una amistad muy cercana con ella, ha podido verla pero no quiere adelantar ningún detalle, ya que supone que es algo muy personal y privado de la vida de la intérprete e influencer.

"Claro que sí, es una amiga mía", confiesa Poty al ser preguntado por si ha visto ya la nueva casa, y posiblemente, el futuro nido de amor de Paula Echevarría y Miguel Torres (33). Lo que no ha querido desvelar es si hubo fiesta de inauguración: "No, pero si la hubiera habido tampoco te lo diría". Además, el coreógrafo no quiere opinar sobre cómo es la relación entre el futbolista y Echevarría y tampoco ha querido adelantar si habrá boda entre la pareja: "Son amigos y a los amigos se les quiere como son y venir aquí y preguntarme por esas cosas...". Ha sido cuando se le ha formulado la pregunta sobre si habrá boda en futuro, cuando se le ha acabado la paciencia y se ha mostrado especialmente molesto: "No, por ahí no paso, me voy, estos temas me aburren".

Poty durante el evento en el que terminó molesto con los medios. Josefina Blanco

Cabe recordar que hace unas semanas acudía al programa Viva la viva para presentar su libro y se vio metido de lleno en una encerrona al ser preguntado por Emma García (46) por el estado de su relación con David Bustamante (37). Como es sabido, Poty Castillo no tiene ningún vínculo con el cantante desde hace un año y se sintió bastante incómodo cuando le preguntaron por ese tema. Esta vez, ha ocurrido algo parecido porque parece ser que Poty no quiere oír ni el nombre de su posible archienemigo, Bustamante y ha salido corriendo ante la pregunta: "Me voy".

El motivo de su distanciamiento

Los que antes se definían como hermanos, en la actualidad no se hablan y han roto cualquier tipo de comunicación. Según pudo confirmar JALEOS hace un tiempo, el enfado del coreógrafo es "mayúsculo" y está dispuesto a no dar marcha atrás en su amistad: "No quiere saber nada de David y cuenta que ha sido una de sus grandes decepciones".

Poty junto a Bustamante. Gtres

Castillo no entiende en qué ha obrado mal y por qué Bustamante no le habla: "Considera que todo lo ha hecho con la mejor intención y cree que su relación se ha vuelto irreconciliable por haber conocido a Miguel Torres y llevarse bien con él". Han sido muchos los meses en que ha optado por dejar pasar el tiempo y que todo se recolocase. Estaba convencido que el valor de la amistad terminaría prevaleciendo y que su teléfono volvería a sonar. No obstante, nada de eso ha pasado y, en su lugar, han aumentado las hostilidades y Poty cree no merecer todo lo que oye en su entorno: "Está harto y dice que se acabó, que se ha hartado de las idas y venidas de David y de las actitudes infantiles". Cuenta el entorno de ambos que "algo se ha roto" para siempre y que nada volverá a ser lo mismo.

Lo cierto es que Poty y su mujer mantienen una excelente relación personal con Paula Echevarría; así fue cuando estaba casada con Bustamante y así sigue siendo en la actualidad. Los que conocen a Poty aseguran que él ha hecho "todo lo posible" por que la relación con 'Busta' volviera a ser la misma, pero no ha podido ser. "Él no tiene por qué pedir perdón por llevarse bien con Paula y su nueva pareja. Los frecuenta como antes hacía con Bustamante. Poty es muy amigo de sus amigos".

[Más información: La gran decepción de Poty Castillo: ya no quiere saber nada de David Bustamante]