Poty, muy dolido con David Bustamante: "Todo lo ocurrido no tiene explicación"

Poty Castillo (59 años) está cansado de que siempre le pregunten por su relación con David Bustamante (37). Cabe recordar que cuando el cantante se separó de Paula Echevarría (41), se pudo conocer del distanciamiento entre Poty y el cántabro, quienes fueron amigos durante más de 15 años.

Parece ser que sintió que su amigo del alma se ponía de parte de su exmujer y le daba de lado. Un suceso que le ha provocado mucho dolor al colaborador de televisión porque no entiende cómo y por qué han llegado a esa situación.

Javier Castillo 'Poty' y Nieves Herrero en la presentación de 'Esos días azules'. Gtres

"A mí es un tema que no me apetece nada hablarlo, tú lo sabes mejor que nadie, pero es que no tiene explicación. Todo lo ocurrido no tiene explicación y cualquier cosa referente a este tema le podéis preguntar a él. Yo le quiero mucho y sin más, no puedo deciros nada porque a mí me da vergüenza hablar de este tema" ha comentado Poty Castillo. Parece que le da vergüenza tratar este tema en público porque ni él sabe qué es lo que ha ocurrido entre ambos para pasar del amor a no tener nada de relación.

Sin embargo, para el que sí tuvo buenas palabras fue para Miguel Torres (33): "Bien, la verdad es que muy bien, nos hemos visto muy poco pero es un tío muy agradable, muy majo". De la nueva casa de Paula Echevarría, ese nido de amor que compartirá con el futbolista, comentó: "Ayer precisamente estuvieron Isabel y Martina viendo la casa, dicen que es maravillosa. Es que somos vecinos, es tan normal el rollo, no sé...".

Poty Castillo, muy dolido con David Bustamante

De su profesión y de la dedicación que ha tenido durante años, ha querido decir que: "Yo llevo toda la vida subido en un sacrificio, aparte de las tremendas lesiones que he tenido, operaciones, me he roto los pies cuatro veces y luego, un día decides salir de casa joven, te vienes a Cantabria a Madrid y yo, que soy muy casero... Ha merecido la pena sin lugar a dudas". De esta manera, el colaborador hacía un repaso de su vida y terminaba concluyendo que todo el trabajo y sacrificio que ha hecho durante todos los años que lleva a sus espaldas han valido la pena para llegar a donde está.

[Más información: Poty, harto de su supuesta enemistad con Bustamante: "Se me cae el alma a los pies"]