El nuevo condimento de Ana Rosa: Mario Sandoval cocinará en directo en plató

Mario Sandoval (42 años) es el nuevo fichaje de Mediaset. El programa de Ana Rosa ha querido contar con su habilidad como chef para deleitar al público con sus recetas culinarias. Un rostro reconocido en el mundo de la cocina, pero desconocido para muchos dentro del panorama televisivo. Este medio ha tenido una conversación con Sandoval y ha investigado, a su vez, el lado más personal del mismo.

No tiene ningún miedo de lo que se pueda decir o contar sobre él de ahora en adelante, y así lo ha confesado él mismo: "Mi exposición no va a ser tan fuerte como para que se hable de mi vida. Antes no estaba preparado, pero ya soy un veterano en esto y todas esas cosas las tengo un poco más superadas. Mi vida personal la quiero separar a tope porque nunca la he compartido", asegura Sandoval a este medio.

En agosto del año 2010 se casó con la valenciana Cristina Pérez, la mujer de su vida. Junto a ella tiene tres hijos, Daniela (6), Mario (4) y otra pequeña de un año. Juntos forman una familia ejemplar, y es que los cuatro son, sin duda, el motor en el día a día del cocinero.

Mario Sandoval y su mujer, Cristina Pérez, en una imagen de archivo.

Creció entre fogones en el restaurante de Humanes que sus abuelos abrieron en 1956, con tan sólo siete años ya elaboraba sus propios postres, y hoy su restaurante Coque es uno de los lugares de referencia de la alta cocina madrileña. Ahora podrá mostrar todo su potencial en la televisión nacional, de la mano de una grande de la comunicación como es Ana Rosa Quintana (63), con la que mantiene una estrecha relación: "Ana Rosa es amiga mía, ha venido mucho a mi restaurante y ahora es un lujo trabajar con ella. Además, me consta que me admira, y yo también a ella".

Aunque su vida personal y profesional están completas, aun le quedan algunos sueños por cumplir. Tiene su propio restaurante en el centro de la capital, y cuenta con dos estrellas Michelin. Su próximo objetivo a corto plazo es conseguir una nueva estrella (la primera la obtuvo con 27 años y la segunda con 38). Está trabajando duro para ello, tanto que para él se ha convertido en "casi una obsesión".

Algunos de los personajes VIP que han visitado la cocina de Sandoval son Carmen Martínez Bordiú (68), la actriz Blanca Suárez (30) junto a Mario Casas (33), Álvaro Muñoz Escassi (44), Manu Tenorio (44), Marta Hazas (41), Carlos Sobera (58), y los jugadores del Atlético de Madrid.

Aficionado a los toros y a las motos

Ver esta publicación en Instagram #BravoGourmet Apostamos por la carne de lidia. Una publicación compartida de Mario Sandoval (@msandovalcoque) el 22 May, 2018 a las 4:33 PDT

Mario Sandoval tiene una pasión, y no es otra que la tauromaquia. Así lo ha demostrado en varias de las publicaciones que ha compartido en su cuenta personal de Instagram, donde además de disfrutar de varias tardes en los toros, aprovecha para hacer un recordatorio sobre la carne de lidia, con la que trabaja a diario: "El toro tiene un misterio que nadie ha conseguido desvelar en la cocina: esa carne salvaje, que no tiene nada que ver con la caza, es otro mundo. Para entenderlo, hay que mirar al animal a los ojos", declaró en una entrevista.

Además, ha compartido en Instagram algunas instantáneas de otro de sus hobbies, montar en su motocicleta -con casco incluído-, que a su vez se ha convertido en su medio de transporte en el día a día.

