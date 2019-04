Esperanza Aguirre 'le pide' trabajo a Ana Rosa Quintana

Esperanza Aguirre (67 años) ha sido entrevistada este martes en El programa de Ana Rosa, y ha aprovechado para pedirle trabajo a la presentadora. Hacia el final de la conversación, la madrileña ha dejado caer: "Yo ya lo comenté con alguno de tus compañeros, que me encantaría ser tertuliana". Ana Rosa(63), que no se ha esperado este comentario, se ha reído como si de una broma se tratara.

No obstante, la política no ha cedido en su empeño y volvía a repetir que ella tenía muy claro qué es lo que le gustaría en futuro: "Me encantaría tener mi pensión y ser tertuliana", ha explicado Esperanza Aguirre.

Ana Rosa Quintana y Esperanza Aguirre durante la entrevista de este martes.

Ana Rosa, sin embargo, ha vuelto a cambiar de tema y finalmente no se ha llegado a ninguna conclusión al respecto.

Lo cierto es que no sería la primera vez que la expresidenta de la Comunidad de Madrid participara de manera activa en un programa de televisión. Hace solo unos meses pudimos verla concursando en Pasapalabra.

"Es la primera vez que vengo y me estoy divirtiendo aunque a veces no doy ni una. Otras me va un poco mejor", explicaba Aguirre un blog de Mediaset. "Animo a todo el mundo a venir", y "me sorprende que hagas lo que hagas te aplauden, porque la gente es muy amable", añadió.

Más allá de la política

En la actualidad, Esperanza Aguirre está jubilada y divide su tiempo entre sus dos grandes pasiones: sus nietos y el golf. En cuanto al primero, la política siente auténtica pasión por los pequeños, con los que trata de pasar la mayor parte de su tiempo.

En total, tiene seis nietos de sus dos hijos. Fernando (44), marqués de Villanueva de Duero, es ejecutivo de Aguirre Newman, está casado con Carolina Oriol y es padre de tres hijos.

Su otro hijo, Álvaro (40), conde de Villariezo, ha heredado su interés por la política, está casado con Astrid Tahms, y es padre de tres hijos.

Cuando no está con su familia, la expresidenta del Partido Popular de Madrid coge sus palos de golf y se lanza al campo a practicar su swing. Visita habitualmente el complejo deportivo de Puerta de Hierro, uno de los clubs más exclusivos de Madrid, del que su marido es presidente. Además, aprovecha para viajar y participar en distintos torneos que se celebran en distintos puntos de España.

[Más información: Este es el "motivo personal" que ha impedido a Ana Rosa acudir a su programa]