Jesús Vázquez, el hombre que cobra aunque no trabaje: su fortuna millonaria

Jesús Vázquez (53 años) es uno de los presentadores estrella de Telecinco, junto a otros personajes como Jordi González (55), Emma García (44), Ana Rosa Quintana (62) o Jorge Javier Vázquez (48). Un status que le permite tener un contrato de larga duración gracias al cual puede seguir cobrando a pesar de no tener ningún proyecto en el horizonte.

Este tipo de acuerdos con la cadena le permite tener un sueldo astronómico, a lo que se suma la habilidad que ha tenido reinvirtiendo los beneficios obtenidos a lo largo de estos años a través de un entramado empresarial junto a su marido, Roberto Carlos, con el que ha conseguido amasar un patrimonio de más de ocho millones de euros. JALEOS te desvela todos los detalles de esta ingente fortuna.

Ocho millones de patrimonio

En 2005 fundó la compañía Bopreci S.L. para la gestión de sus "derechos de imagen, marketing y publicitarios" que están "canalizados o derivados de cualquier medio de comunicación". Un tipo de sociedad que crearon muchos compañeros de su sector para gestionar su trabajo en el mundo del espectáculo. Junto a él, su marido Roberto Cortes, con quien mantiene una relación desde hace 17 años, ocupa el cargo de administrador.

La pareja estaba viviendo un gran momento ese año, ya que se casaban después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (58) legalizara el matrimonio homosexual. Además, en esa época Jesús Vázquez era uno de los presentadores mejor valorados, dirigiendo programas de la talla de Gran Hermano VIP, Gran Hermano VIP 2 o ¡Allá tú!.

Con esta sociedad Jesús ha demostrado que no solo tiene grandes dotes a la hora de presentar, ya que ha conseguido crear una empresa con cifras millonarias. En los ingresos, solo en 2017. Bopreci S.L logró facturar 2,4 millones de euros, unas cifras muy considerables teniendo en cuenta la actividad a la que se dedica.

Unas buenas cifras que, sin embargo, quedan ensombrecidas por los números rojos que obtuvo la compañía en ese mismo ejercicio: 166.451 euros. Unas pérdidas que nunca son buenas para una empresa, pero que en este caso también muestran que la situación de la sociedad está mejorando ya que en 2016, el año anterior, estas pérdidas rondaban los dos millones de euros.

Pero aún con los números rojos y los ingresos millonarios, el mejor dato que ejemplifica lo bien que Jesús Vázquez ha sabido gestionar esta empresa es su patrimonio, lo que tiene una sociedad tras restar las deudas al activo, y que en el caso del presentador asciende a más de 4,2 millones de euros.

Otra de las compañías que fundó junto a su esposo es Sunset Madrid SL, creada un año después de constituir la anterior empresa y que se dedica a las mismas actividades de gestión de los "derechos de autor, de imagen, marketing y publicitarios".

La compañía, a pesar de las similitudes con la otra sociedad del presentador, no puede presumir de gozar de la misma situación financiera: no ingresa ni un solo euro desde hace años. Aún así, lo positivo de esta empresa es que sí obtiene beneficios (4.000 euros en 2016) y tiene un patrimonio que, aunque menor en cantidad si se compara, sigue siendo una gran reserva de la que tirar en un momento dado: 923.000 euros.

Vinculada a Sunset Madrid S.L. se encuentra la última de las sociedades que fundó el matrimonio, también en 2005: Bretufas SL en este caso para realizar actividades de compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. En esta sociedad el matrimonio tiene un gran capital de 2,9 millones de euros.

Sin proyectos a la vista

Desde que se pusieron de moda los talent shows en 2002 Jesús Vázquez siempre ha sido uno de los presentadores estrellas de Telecinco: Operación Triunfo, Gran Hermano VIP, ¡Allá tú!, La voz Kids o Factor X, son solo una pequeña muestra de su larga trayectoria. Fama que la ha valido formar parte de ese reducido grupo de presentadores que tienen un contrato de larga duración con la cadena, de forma que siguen cobrando aunque no estén en ningún proyecto en ese momento.

Como ocurre en la actualidad, pues no está previsto que presente ningún proyecto, sobre todo después de que cancelaran el programa Idol Kids, dejara de presentar La Voz y se fuera de Got Talent, donde ejercía como jurado.

El único proyecto en el que se encuentra actualmente inmerso es la labor que desarrolla desde hace 12 con la Agencia de la ONU para los Refugiados, en la que trata de "dar difusión a la situación de millones de personas en el mundo", según la propia página.

Una gran mansión, el hogar familiar

Todas las empresas que han fundado Jesús Vázquez y Roberto Cortes tienen su domicilio social en la vivienda que ambos comparten en la zona norte de Madrid. La casa, una mansión de grandes dimensiones, se encuentra en una urbanización de lujo con acceso restringido donde la pareja puede disfrutar de todas las comodidades posibles y de la privacidad que tanto se afana en proteger el presentador.

Roberto y Jesús han conseguido construir en esta vivienda un hogar, en el que han consolidado su matrimonio de más de 17 años de felicidad. La pareja se conoció la noche del 29 de junio en Pasapoga (Madrid) durante la celebración del día del Orgullo LGTB. El encuentro fue un flechazo a primera vista a pesar de ser el que "peor bailaba, pero también el más guapo", como el mismo relata.

"Le dije que quería conocerte.¡¡ Y tú le dijiste que no!! Quizá, herida mi vanidad, fui hacia ti para preguntarte por qué no querías conocerme. Entonces ocurrió el flechazo. Nos miramos, nos besamos y desde entonces no nos hemos separado. Hoy hace 17 años, los más felices de mi vida. Gracias por ser mi compañero en este viaje maravilloso que es la vida", escribió junto a una publicación de la pareja sonriente.

Desde entonces su vida ha estado unida no solo en el terreno sentimental. Roberto también es el gestor y el representante de Jesús Vázquez desde 2008, después de que Jesús rompiera su vínculo laboral con Francesc Parellada, tras ocho años confiándole su trabajo.