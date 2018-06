Alfred comparte escenario con David Bisbal tras desmayarse en la 'OTGira'

Alfred (21 años) consiguió cumplir anoche uno de sus mayores sueños. Tras conocer a Salvador Sobral (28) y representar a España en Eurovisión 2018 junto a su novia Amaia (19), el catalán tenía un deseo pendiente: actuar junto a su ídolo de la infancia, David Bisbal (39). Y es que durante su paso por Operación Triunfo Alfred no paró de mencionar que el almeriense es un ejemplo para él como artista y como persona.

Los dos triunfitos se conocieron en la final del programa donde David Bisbal visitó la academia y ensayó con los concursantes ya que iba a actuar en directo pero finalmente, por problemas de sonido no pudo.

Con cuatro meses de retraso, Alfred por fin ha podido cantar junto a David Bisbal en el concierto de Valencia del 'David Bisbal Tour 2018' un día después de sufrir un desmayo tras interpretar la canción de City of Stars que canta con Amaia durante la 'OT Gira' en Palma de Mallorca . Tras múltiples rumores sobre qué había sucedido, Alfred expresó a través de sus redes que sufrió un mareo fruto del cansancio y del calor en plena actuación: "Empecé a ver mal, me bloqueaba, no recordaba nada y aun sin saber qué me pasaba y por qué mi cuerpo estaba teniendo esa reacción de bloqueo y de mareo, seguí tocando. Me fui cuando acabó la canción y ya fuera vi que me caía". Pero aclaró que fue un accidente puntual y que se encontraba con fuerzas y preparado para actuar con Bisbal.

Y así fue, ayer ambos dieron la talla en Valencia interpretando el tema Sí pero no, Bisbal con la garra y la energía que siempre le ha caracterizado y Alfred, como no podría ser de otro modo, acompañado de su trombón.

Así de agradecido y emocionado estaba Alfred horas más tarde al compartir en sus redes sociales la actuación junto a su ídolo: "Gracias David Bisbal por dejarme ser yo mismo a tu lado, por tu libertad y tu cariño. Gracias también a todo tu equipo que me ha tratado fenomenal. ¡Te quiero mucho!"

Pero Alfred no es el único triunfito que ha acompañado a grandes artistas españoles en el escenario. La semana pasada, su compañera Aitana lo hacía también con David Bisbal, Ana Guerra compartió escenario con el gran Pablo López, Amaia ha cantado con Rozalén, y un largo etcétera de colaboraciones.