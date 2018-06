Gustavo González, de María Lapiedra: "De ella me gustan hasta sus defectos"

La historia de amor entre Gustavo González (52 años) y María Lapiedra (33) sigue viva. La pareja se ha reecontrado y con ello ha puesto fin a los rumores de ruptura de las últimas semanas. No es la primera vez que existen sospechas de ruptura entre ellos ya que la pareja tiene una relación cuanto menos complicada, con muchos altibajos desde el principio.

Sin embargo, en este momento Gustavo está locamente enamorado de su novia, tanto que no ha podido evitar sonreír cuando le preguntábamos por ella. "De María me gustan hasta sus defectos, es muy impulsiva y hay cosas que tiene que corregir pero yo no la quiero cambiar", contestaba Gustavo.

El paparazzi nos confirma que a pesar de no vivir juntos, desde que María ha vuelto de Honduras no se han separado. La pareja intenta compaginar sus agendas para verse: "Ella tiene sus hijas allí, yo a mis hijos aquí, vamos haciendo lo posible para hacer compatible esa relación que los dos queremos tener".

Gustavo González y María Lapiedra a su vuelta de Honduras. Gtres

Sin embargo, el paparazzi no descarta dar un paso más y nos confiesa que no descarta casarse con María Lapiedra: "Como vivimos en un mundo igualitario, creo que también lo puede hacer ella... Cuando hay relación duradera, te gusta formalizarla y cuando todo se solucione a lo mejor". Y para sorpresa de todos, Gustavo tampoco descarta aumentar la familia y tener un hijo con María: "Me encantan los niños, lo que pasa que tengo 52 años. No me veo mayor... no lo descarto".

Gustavo se muestra totalmente volcado en la relación y sale en defensa de su chica cuando le recordamos que nadie esperaba que duraran tanto por la fama de ella: "María es una tía espontanea, siempre ha hablado de su vida, de un pasado que yo asumo, que no voy a valorar y es una mujer que ha sido libre y con su vida ha hecho lo que ha querido".

[Más información: María Lapiedra confiesa en qué lugares de Mediaset ha tenido sexo con Gustavo]