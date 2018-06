Paloma Lago: "Estamos todos en contacto con Álex Lequio y deseando verle"

Paloma Lago (51 años) acudió al Día europeo de Prevención del Cáncer de Piel junto a otros rostros conocidos como Sandra Barneda (42). La modelo y presentadora aprovechó este evento para comentar cómo se encuentra Álex Lequio (25) y que está deseosa de ver al primo de su hijo ya con toda la familia y recuperado.

¿Cómo se encuentra Álex Lequio? Estamos deseando, toda la familia, verle muy pronto. Sin prisa, pero verle muy pronto aquí con nosotros. ¿Sabe cómo se encuentra? Mi hijo es su primo, así que estamos todos en contacto con él y deseando verle, seguro que va a ser así. Estoy deseando verle y achucharle.

Paloma, ¿cómo se cuida del sol que es tan peligroso?

Me cuido, no solo hoy, el Día europeo de Cáncer de Piel, sino cada día. Por la mañana me levanto hago mis hábitos de limpieza de piel y me pongo una base de protección.

"Mi hijo terminó la carrera"