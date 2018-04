Carmen Borrego: "Me gustaría que trataseis a Alejandra como una niña de 18 años"

Carmen Borrego (51 años) mostró la mejor de sus sonrisas durante la fiesta de cumpleaños de su sobrina Alejandra Rubio (18). La pequeña de Las Campos acudió junto a su marido José Carlos y su hija Carmen, la cual lució un estilismo muy similar a los que nos tiene acostumbrados su tía Terelu Campos (52), un vestido con estampado floral y animal print muy ajustado.

¿Cómo cree que va a recibir Alejandra esta expectación?

Ahora lo veréis que viene con su papá y su mamá.

¿Se imaginaba toda esta expectación?

Tanto no, no te voy a mentir, pero creo que Las Campos suscitamos un poquito de prensa alrededor, esperemos que esto se vaya normalizando.

¿Cómo tía le preocupa todo este follón?

Claro que me preocupa, pero creo que entre todos intentaremos normalizar esto, hoy porque es la primera vez y cumple 18 años. Luego intentaremos que todo se normalice y que pueda llevar una vida normal como una joven de 18 años. Es lo que queremos todos.

Han estado en el punto de mira, ¿Qué es lo que más le ha dolido?

Yo no voy a comentar nada, es el cumpleaños de Alejandra, quiero que lo pase bien, quiero que sea feliz y no es el día de ponerme a contestar, no soy nadie para contestar a nadie.

¿Cómo es ella?

Una niña maravillosa, por lo menos para mí que soy su tía y su madrina, es una niña buena, estudiante, tímida, que todo esto creo que le va a costar pero sobre todo creo que es una niña buena.

Pero a ella le gusta ir a la moda, las redes sociales...

Como a todos los jóvenes, a qué jóvenes no les gustan las redes sociales, quiénes no compiten por tener más seguidores, lo hacemos hasta nosotros.

¿Consejos?

Creo que se los tiene que dar su madre. Creo que ella tiene que tener muy claro lo que quiere hacer en la vida, ahora toca estudiar, a ella le gusta la moda, pues todos le apoyaremos.

¿Regalos?

Pues yo le he regalado unos vestidos que me ha pedido, luego he colaborado en el regalo que se hace común.

¿Qué es?

No lo voy a decir. No me corresponde.

¿Ha hablado con su hermana?

No, no he hablado con ella porque me imaginaba que estaba nerviosa.

¿Con qué ánimo viene ella a la fiesta?

Espero que vengan con mucho ánimo, venimos a una fiesta, a pasarlo bien y sobre todo a que Alejandra lo pase bien.

¿La niña de carácter es más Campos o Rubio?

¡Uy! Pues eso ya no sé qué decir, tiene mucha mezcla, tiene carácter, Las Campos tenemos carácter que no es tener mal carácter, pero mi cuñado, que para mí es mi cuñado, también lo tiene, que tampoco quiere decir que sea malo. A mí me gustan los hombres con carácter.

¿Qué posado le gusta más el suyo con su hija o el de su sobrina con Terelu?

Creo que son diferentes el uno con el otro, yo tengo una hija de 25 años que es abogada, que ha salido muchas veces en la prensa hablando conmigo y con su abuela (76) y ahora hemos hecho una cosa más cuidada. Carmen lleva saliendo mucho desde que tiene 18 años. No es lo que le gusta, ella es abogada. Tened cuidado todos y quiero que siga siendo abogada y siga teniendo su vida privada.

Ella se ha mantenido al margen.

Ella en eso creo que le pilló en otra época, las redes sociales no son lo mismo ahora que hace ocho años, hace ocho años no había tanto Instagram y ella no lo ha vivido. Como al ser más joven no tuvo ese momento, ahora no lo tiene.

"No habrá una tercera generación de Las Campos"

¿Cómo se llevan las primas?

Maravillosamente, se adoran los tres primos, gracias a Dios.

¿A Alejandra le molestó cuando su hija contó que ella era la más Campos y la preferida de su madre?

No, se llevan fenomenal, entre familia y entre primos no hay problemas, no hay rivalidad, es que somos como todas las familias normales, para mi hija y si hijo es su prima la pequeña, aunque cumpla 18 años.

¿Habrá una tercera generación del reality Las Campos?

A los niños no, evidentemente la palabra es no, no van a salir en nada.

Sería divertido.

Sí sería divertido pero ellos se dedican cada uno a su vida, a su trabajo y Alejandra a sus estudios.

A Alejandra a lo mejor le gusta el mundo de la tele.

Eso se lo tenéis que preguntar a ella. Alejandra es una niña tímida, no creo que le guste pero no creo que sea malo que a una chavala de 18 años le guste el ir a una discoteca.

Pero en un medio de comunicación.

Creo que no, mucho me equivocaría o mucho habría cambiado Alejandra. Creo que ella no va siguiendo esto, yo conté el otro día que hace unos años cuando era más pequeña siempre decía, cuando yo estaba detrás de las cámaras, decía: "Quiero ser como tú porque estás detrás", le gustaba mandar y me decía que yo mandaba mucho.

Le encanta la moda.

Pero la moda es desde pequeña, le ha gustado diseñar, diseñaba vestidos, zapatos, pinta maravillosamente y si le gusta, fenomenal.

"Me gustaría que la tratarais como a una niña de 18 años"

Está muy enamorada.

Son cosas personales de ella, claro que lo conozco pero no voy a contestar.

¿El visto bueno se lo dan?

Bueno.

¿Ella nos va a atender esta noche?

No sé, es una chavala de 18 años y me gustaría que evidentemente posara con su madre pero que en la medida de lo posible intentemos tratarla como una niña de 18 años, nada más. No pediría nada más.

¿Le preocupan los amigos de Alejandra?

Mis hijos me han callado muchas bocas porque yo soy una madre muy pesada y decía este no me gusta y me decían siempre te fijas en las pintas. Mis hijos me han hecho saber que tienen amigos maravillosos que no tienen muy buenas pintas y viceversa.

¿Usted le contaba todo a su madre?

A las madres no se les cuenta, yo espero que mis hijos no me cuenten todo, hay cosas que yo no quiero oír.

Tampoco su madre os contaba todo a vosotras.

Mi madre ha sido más de contar, la parcela de intimidad que tienen los hijos que les tienen que contar a los amigos y vivir sus experiencias ellos mismos, tiene que ser así. No me encontraría cómoda, yo hablo mucho con ellos, de todo; pero quiero que ellos tengan sus vidas y que ellos se relacionen con quién quieran siempre y cuando sean buenas personas que es lo más importante.

