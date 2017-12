Mariló Montero: “Ya me olvidé del machismo de Pablo Iglesias, pero ¿dona sangre?”

Tiene 52 años y sigue conservando la figura perfecta de hace tres décadas cuando era una de las benjamines de las chicas Hermida. Vestida con un conjunto de la diseñadora Diane von Fursenberg, Mariló Montero (52 años) no ha perdido la sonrisa socarrona y esa fortaleza interior que la hizo impermeable a las críticas y los millones de tweets sobre sus ocurrencias y boutades sin ser víctima de una depresión.

La Fundación Nacional Fundaspe, promovida por la Federación Española de Donantes de Sangre, ha concedido el premio Periodista del Año 2017 a Mariló, por su artículo titulado Héroes del silencio, en el que narra en primera persona el acto de donar sangre: "Llevo escribiendo mucho tiempo y la verdad es que cuando premian una humilde obra literaria como la mía me siento muy gratificada y más aún si con este reconocimiento ayudamos a conseguir tocar la fibra sensible de la sociedad para que aumente el número de donantes".

Mariló Montero en su última imagen pública. Gtres

Mariló ha entrado en una nueva etapa de su vida, elude preguntas frívolas del tipo "¿Tienes mejor trasera que Sofía Vergara?" y precisamente ella, experta en hacer preguntas indiscretas que dejaban boquiabietos a sus invitados en TVE, sabe irse por los cerros de Navarra, con una habilidad de excaladora insospechada. Martín Manceñido, presidente de la Fundación, al quite junto a ella durante toda la entrevista la describe, sin embargo, como una mujer, tierna, muy humana, dotada de una enorme sensibilidad.

¿Ha sido este artículo una penitencia por aquella desafortunada frase sobre los trasplantes?

Te agradezco que hayas venido y que subrayemos que se en entregado los quintos premios de la Fundación Fundaspe, que fomenta de forma global en España la donación altruista en España tanteo de sangre, como de plasma, y órganos para los transplantes. Hay miles de personas donando y dando vida que merecen nuestro reconocimiento.

¿Cuáles son tus proyectos en estos momentos?

Sigo escribiendo como siempre he hecho. Estoy colaborando también con Fondos ODS, los Fondos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Paloma Durán creó en la ONU. Acabamos de entregar antes de ayer la memoria de los resultados obtenidos,.En dos años el fondo ha erradicado la pobreza entre tres millones de personas en 22 países del mundo. Trabajo con ellos y con otros muchos proyectos que me tienen muy satisfecha, ocupada y que me sirven para aprender mucho.

Dicen que Gran Hermano habría obtenido muchos mejores resultados de audiencia si hubieses sido tú la sustituta de Mercedes Milá. Vasile te quiere…¿Es cierto que recibiste la oferta?

He recibido muchísimas. Hablo mucho con los directivos con productores me ofrece muchísimas cosas de verdad estoy tan agradecida a todas las ofertas que me han hecho y estoy esperando a que me enamoré una realmente. Pero estoy tan ocupada con otras cosas…. Pues alguien llamará igual me enamoro de algo quién sabe.

Estás considerada como una de las mujeres más atractivas de España ¿Cuál es el secreto para mantener ese físico en tales condiciones?

De cuestiones como el cuerpo humano no vamos a hablar. Prefiero hablar de la sangre. Los donantes tenemos que ser gente sana, alimentarnos bien. Cuando vas a donar lo primero que te preguntan es si has desayunado en condiciones. Y yo siempre contesto que sí, que me he tomado mi tostada cono aceite y tomate, mi tortilla a la francesa y mi café con leche. Hay que estar fuerte. La salud es lo que me mantiene en forma y fundamental la buena alimentación y el ejercicio.

¿Cómo vas a pasar las vacaciones de Navidad?

Las vacaciones las vamos a pasar todos juntos, como siempre hemos hecho, en familia, con Carlos y mis hijos, como es costumbre y tradición. Jamás ha habido una variación en ese aspecto desde que nos casamos y no la va a haber ahora. Acabo de estar en Estella, pero volveré a pasar unos días con la familia como todas las navidades.

Mariló Montero y Carlos Herrera en 2010. Gtres

El programa televisivo de tu ex marido ha desaparecido de la parrilla …¿Crees que no se le arropó en TVE como debieran?

Carlos es un ser brillante y siempre lo será.

Se te ilumina la mirada cuando hablas de él…¿Sería posible una reconciliación?

Mi niña, Carlos es, ha sido y será… Adoro a Carlos.

Volviendo al tema de tu regreso a televisión…¿Dónde te sentirías más cómoda, en un reality, presentando o como tertuliana?

Aunque sigo escuchando ofertas, ahora me siento especialmente cómoda escribiendo, dando mis opiniones. Cada uno debe saber dónde está su sitio.

Pero se gana mucho menos…

Me mueve el corazón, no me mueve tanteo el dinero.

Sigues guardando rencor hacia Pablo Iglesias por aquellos comentarios machistas en un un chat en los que decía que le gustaría azotarte…

Ya se me ha olvidado aquello, pero hay una cosa que si me gustaría saber, y es si es donante de sangre.

