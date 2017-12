Mar Flores a Julio Ruz: "Yo no sé Gwyneth Paltrow, pero yo no como hamburguesas"

Mar Flores (48 años) ha querido salir al paso de las últimas informaciones publicadas en la revista Corazón TVE. Según la publicación, Julio Ruz -ex de María Jesús Ruiz- había sido el hombro en el que se había apoyado Mar tras su divorcio con Javier Merino.

La revista explicaba este lunes que las cenas y quedadas se sucedieron entre ellos hasta que la diseñadora comenzó su romance con Elías Sacal (51). Además, el propio Julio Ruz alababa la figura de Mar Flores en las páginas de Corazón TVE: "Es una mujer estupenda y una buena amiga. Tiene un gran sentido del humor y su sonrisa es capaz de llenar una habitación. Me alegro de que haya conseguido una estabilidad con Elías y le deseo lo mejor".

La modelo con su ex marido Javier Merino.

Aún así, Mar Flores ha querido desmentir categóricamente esta información utilizando muy sutilmente su sentido del humor. La ex de Javier Merino ha publicado un post en Instagram y otro en sus Stories donde afirma: "Yo no sé Gwyneth Paltrow pero yo no como hamburguesas", refiriéndose a relación de Julio con la actriz. Además si alguien afirma lo contrario tendrá que recurrir a sus abogados: "No sé otras mujeres pero YO NO COMO HAMBURGUESAS. El que diga lo contrario hablará con mi abogado".