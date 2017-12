Juanes confiesa su mayor drama: su hermana lleva 25 años en estado vegetativo

Detrás de un artista, hay una persona. Con sus éxitos y sus fracasos, sus alegrías y sus penas. El cantante Juanes (45 años) es el claro ejemplo de ello. Sobre el escenario demuestra una gran fortaleza, la que puede que no sienta en su vida personal. El colombiano lleva 25 años padeciendo; su hermana, Luz Cecilia, se encuentra en estado vegetativo.

El intérprete se abrirá en canal con Bertín Osborne (63) en Mi casa es la tuya y contará este duro episodio, entre otros muchos. Él, que no suele abordar detalles de su vida personal, charlará sobre el drama de su hermana y recordará la triste historia de la que es protagonista.

"Yo siempre que llego a casa de cualquier viaje, entro al cuarto de mi hermana... y a mí se me cae la vida", será una de las muchas emotivas declaraciones del cantante en el programa de Telecinco. "Hace 25 años, se quedó embarazada y tuvo a su niña Mariana", avanza Juanes. Un rayo de esperanza que apenas duró: "El niño nació y a los 5 minutos le dio una hemorragia interna y (su hermana) quedó vegetativa, hasta el día de hoy".

Juanes junto a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Mediaset

En aquel tiempo, Juanes no tenía el alcance internacional del que disfruta ahora, tal y como confesó en el diario chileno El Mercurio: "Yo estaba en Medellín con mi grupo de metal, todavía no me había ido para los Estados Unidos. Y eso ha sido lo más duro, lo más duro que nos ha tocado como familia. Es indescriptible".

La hermana del cantante, Luz Cecilia, lleva más de dos décadas en cama, únicamente bajo los cuidados de su madre, de 87 años. Una situación límite que, aunque el cantante cuenta con sendos ingresos para haber ingresado a su hermana en un centro especializado, no se quiso proceder de ese modo: "Está en la casa de mi mamá y cada vez que llego a la casa y saludo a mi mamá, a mí se me cae el mundo. Llego ahí y me encuentro la realidad".

"Todos los días llamo a mi casa"

La madre de Juanes es alguien muy especial para el cantante, un baluarte sin precedentes. Un ejemplo. Ella vive feliz en Medellín y permanece en contacto diario con su hijo, a pesar de que este resida en Miami: "Todos los días de mi vida llamo a mi casa por la mañana. No importa dónde esté".

Fue en 2014, tras la muerte del músico Gustavo Cerati, cuando Juanes habló por primera vez de la enfermedad que aqueja a su hermana: "Está acostada en una cama en casa de mi madre y sin ningún tipo de reacción o señal de que hay alguien al otro lado. Y es que no hay nada más poderoso que el amor de una madre o un padre hacia sus hijos. Hoy lo entiendo en su total dimensión, es una convicción absoluta, inmune a todo. Mi madre hoy, al igual que mi familia, sigue esperando el día en que Luzce, como le decimos cariñosamente, despierte".

Además de este difícil trance, el cantante denunciará junto a Bertín la violencia que se respira en Colombia: "En Colombia es imposible que la violencia no te haya tocado en la puerta de casa. A nosotros nos pasó con nuestro primo hermano, que fue secuestrado y asesinado por la guerrilla".