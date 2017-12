Pablo López y su novia han roto: sabemos cuándo, por qué y cómo está ella

Pablo López y Laura Devesa ya no son pareja.

Las intensas letras de las canciones de Pablo López (33 años) parecían ser siempre constantes mensajes de amor hacia su novia. Mantenían su relación en la más absoluta discreción, tanto que él nunca ha compartido ninguna fotografía de ella en las redes sociales. Y precisamente ahí residía la magia y el encanto de su historia, escondida pero muy verdadera, y ahora, sale a la luz para confirmar su fin.

Laura Devesa es la mujer que ha permanecido más de una década al lado del cantante. Ella ha vivido en primera persona su meteórico ascenso profesional desde antes de que entrara a la academia de Operación Triunfo que le catapultó a la fama. Pero la joven siempre se mantuvo en segundo plano, oculta de los focos y queriendo seguir su vida en la privacidad del anonimato. Y así ha hecho su día a día, yendo a la farmacia en la que trabaja y en la que se refugia estos días para no pensar en su ruptura con el cantante.

Fue hace un mes cuando su relación acabó. Desde el final del verano arrastraban un mal momento personal, pero tras intentar solventar sus problemas y luchar por su amor, a mediados de noviembre acordaron poner fin a su largo noviazgo.

Laura visitó a Pablo en la academia, en 2008.

Desde hace unos meses las prioridades de cada miembro de la pareja no eran las mismas. Antes de su crisis, Pablo y Laura compartían la misma visión de cómo gestionar su tiempo libre y la forma en la que se veían, pero cuando el exceso de trabajo de López se interpuso en su relación y el poco descanso que le quedaba no se traducía en más tiempo con su pareja su relación cambió. Ya no coincidían en la forma de llevar su noviazgo y chocaban a menudo con el modo de hacer las cosas.

La transformación que ha sufrido la vida de Pablo López ha sido drástica y era prácticamente imposible que no afectara de alguna manera a su entorno. El cantante era de los que recogía a su novia cada tarde al salir del trabajo y disfrutaba con los planes caseros. Sin embargo, la imparable agenda del artista le impedía ya tener esos detalles con Laura.

La joven está muy afectada por la ruptura y aunque ha pasado un mes y el fin de su relación amenazaba con llegar desde antes del otoño, la farmacéutica está pasando por un triste momento ya que ha tenido que decir adiós a un gran amor de más de 11 años. Según ha comentado su entorno a JALEOS, para ellos es muy visible la mala racha que Laura está viviendo porque así lo reflejan sus gestos, pero encuentra su mejor apoyo en sus amigos y en sus compañeros de trabajo que buscan sacarle una sonrisa y evadirla de los tristes recuerdos en todo momento.

Los coaches de 'La Voz' visitan a Bertín Osborne.

Aunque esta semana será dura para Laura, pues su expareja aparecerá en prime time televisivo dos días. El miércoles Pablo López estará en Mi casa es la tuya junto a Bertín Osborne (63), Juanes (45), Malú (35) y Manuel Carrasco (36) y el viernes esos cuatro coaches estarán en la gala final de La Voz. Quizá no sea un buen momento para que Laura encienda la tele, pero en pleno periodo navideño seguro que tendrá muchos planes que hacer y muchos villancicos que cantar para olvidar las penas.