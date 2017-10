La hija de un alto cargo de la Comunidad de Madrid, trás del bolso de Cifuentes

Adriana Arranz Sobrini (36 años), hija de Paloma Sobrini Sagaseta de Ilúrdioz, la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, es la joven que se encuentra detrás del comentado bolso con la bandera de España que Cristina Cifuentes (53) lució en el Día de la Fiesta Nacional.

Al parecer, fue la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quien días antes se puso en contacto con la hija de su compañera para encargarle un bolso con un alto significado. En medio de la crisis política abierta tras el desafío independentista en Cataluña, y tratándose del Día de la Hispanidad, Cifuentes no dudó en solicitar que en su bolso luciera la bandera de España junto a sus iniciales.

Paloma Sobrini (segunda por la derecha) y Cristina Cifuentes (centro). Redes Sociales

La hija no dudó en ningún momento en hacer el encargo, también por la amistad que une a su madre y a la presidenta madrileña. Además de sus interacciones a través de las redes sociales, han sido varias las ocasiones en que la directora general de patrimonio y Cifuentes han sido vistas juntas en actos oficiales.

Una arquitecta fascinada con el diseño

Adriana es arquitecta de profesión. Estudió en Universidad Politécnica de Madrid, donde se especializó en interiores. En 2008 creó su propio estudio de arquitectura, Galan Sorbini Arquitectos SLP junto a una amiga y compañera, Cristina Lourdes Chaves. No obstante, años después decidió adentrarse en el negocio de los complementos personalizados y creó su segunda empresa: My Bags and Me.

Wet-Bag personalizada. Para llevar lo que quieras donde quieras. mybags.sobrini@gmail.com pic.twitter.com/vzU45bEklZ — paloma sobrini (@PalomaSobrini) 15 de julio de 2015

Según su propia web, esta idea surge como una "respuesta a la inquietud de una madre y una hija por crear y diseñar productos nuevos, únicos, prácticos y con un buen precio". Así, Paloma y Adriana se unen para diseñar productos únicos que poco a poco se van abriendo hueco en el mundo de la moda, llegando incluso a conquistar a Cifuentes.

Productos personalizados

La empresa se ha especializado en el diseño de complementos personalizados. Aunque se centran sobre todo en la inclusión de las iniciales en sus diseños, también se pueden encargar bolsos con telas o colores que uno desee. A partir de ahí, los clientes pueden elegir bolsos (como el que escogió la Cristina Cifuentes), productos especializados en los viajes, fundas para los aparatos electrónicos (como iPads, portátiles o portapapeles) o también para niños (lo cual no extraña teniendo en cuenta que Adriana tiene tres hijos).

Según la misma empresa, todos sus productos son "100% españoles, pensado, diseñado y realizado en España", algo que a lo mejor también hizo que la presidenta de la Comunidad de Madrid escogiera esta compañía. A eso se une que es un trabajo artesanal, "por lo que cada bolso o artículo es único".

Destaca, además, que en la página web ya se puede encontrar el bolso de Cristina Cifuentes que, quien lo desee, puede personalizar con sus iniciales y que tiene un precio de venta de 65,50 euros.

Orgulloso de ser Español!!🇪🇸 gracias Cristina por este encargo tan especial!!!! #orgullosodeserespañol #encargosespeciales #bolsodemano #bolsospersonalizados #🇪🇸❤️ Una publicación compartida por Mybagsandme (@mybagsandme) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 2:44 PDT

Un encargo que la propia compañía ha querido agradecer a la presidenta madrileña, gracias a las felicitaciones y a la difusión y publicidad que están recibiendo.

[Más información: Del moño militar de Cospedal al bolso españolista de Cifuentes]