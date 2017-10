La íntima confesión de Nuria Roca y Juan del Val: "Tenemos una relación abierta"

Nuria Roca (45 años) y Juan del Val (47) forman una de las parejas más conocidas del panorama español. Se admiran mutuamente, se mandan divertidos mensajes por Instagram y tienen tres hijos después de 17 años de matrimonio. El éxito de su historia radica en su misma forma de ver la vida y en que comparten los mismos ideales para ser felices, como su visión sobre lo que la gran mayoría de las personas entiende como infidelidad.

Y es que para ellos el hecho de proclamarse como 'relación abierta' no significa faltar al respeto o constituir una deslealtad, sino un modo de vivir y amar en libertad al otro: "Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee", explicaba la presentadora en su última visita a El Hormiguero.

Nuria y Juan del Val, en Melodía FM.

"Yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos". Con esas palabras contaba Nuria el motivo de su estilo de vida como matrimonio, que nada tiene que ver con la falta de atención o adoración al otro: "Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y de saber dónde se quiere estar". Lo que no quita que las confesiones entre cónyuges lleguen al extremo: "Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡No!", decía tajante.

Todo empezó cuando Pablo Motos (52) leyó un fragmento de la nueva novela de Juan del Val, Parece mentira, en la que presenta a un protagonista que es el fiel reflejo del autor: "No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa". Ante la lectura del presentador, el marido de Nuria no dudó en contestar que: "A mí me pasa y a Claudio, en el libro, también".

Enseguida la locutora, que escuchaba las explicaciones de su esposo, quiso señalar que las líneas leídas por Motos fueron una de las partes que tuvo que releer varias veces y con la que llegó a grandes conclusiones: "Es algo que nos pasa a muchos pero que muchas veces no nos atrevemos a verbalizar".

Su condición de relación abierta no es algo que oculten y alguna vez lo han llegado a comentar sutilmente en otros momentos. Y es que, pese que no todos entienden esa forma de actuar o serían incapaces de llevarla a cabo, ellos han demostrado que la apertura a otros hombres y mujeres no es antónimo de jurarse amor eterno y crear una familia sólida y feliz.

