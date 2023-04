La chaqueta de 'tweed' más elegante la tiene Virginia Troconis y puede ser tuya por 365 euros

No hay prenda o complemento que luzca la venezolana Virginia Troconis (44 años) en sus redes sociales -o en cualquier photocall o acto público al que acuda- que no se convierta en el centro de todas las miradas y termine enamorando a propios y extraños. Troconis es experta en sorprender con todos y cada uno de sus outfits.

Si hubiera que definir de alguna manera a la esposa del diestro Manuel Díaz 'El Cordobés' (54), dos ideas serían suficientes: elegancia y buen gusto. Virginia se ha ganado por méritos propios un puesto destacado en el ranking de las celebrities mejor vestidas de nuestro país.

La empresaria -que está atravesando un excelso momento personal con la reconciliación de su marido y el padre de éste, Manuel Benítez (86)- ha hecho de su cuenta de Instagram el mejor de los escaparates, y no hay semana que no tengamos algún flechazo con los outfits que elige para su día a día.

[La camisa de cuello mao de Virginia Troconis que pone el toque elegante a tu 'look']

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virginia Troconis (@virtroconis)

Ha pasado de nuevo en los últimos días en su Instagram, red en la que atesora 248.000 seguidores. "Salamanca, qué bien me lo he pasado… Nuestros fines de semana de recargar las pilas. Tan Feliz y agradecida", ha posteado Troconis junto a una imagen en la que luce una chaqueta de tweed que ha hecho las delicias de los que la siguen.

La pieza está firmada por Pinko y cuesta 365 euros. "Chaqueta corta de tweed estampada con cuello redondo, manga larga y bolsillos laterales con botón. Interior forrado. Esta prenda se abrocha con botones de metal dorado y tiene aberturas hasta abajo", reza la descripción que se puede leer en la página web de la marca.

En cuanto a las recomendaciones de cuidado y lavado, se hace constar lo que sigue: "No lavar, no usar blanqueador, no secar en secadora y lavar en seco y delicado con hidrocarburos". Las reacciones a la publicación de Virginia Troconis no se han hecho esperar: "Es que nuestra Salamanca es una maravilla", "¡Espectacular, amiga! Siempre radiante, hermosa, sonriente y rodeada de personas tan maravillosas como tú".

Pinko nace a finales de los años 80 a partir de una idea de Pietro Negra, actual presidente y director ejecutivo de la empresa, y de su mujer, Cristina Rubini. Con el paso de los años, sus hijas Cecilia y Caterina han entrado también a formar parte de la realidad empresarial, trabajando, respectivamente, en los sectores de Comunicación y Dirección Creativa.

Las colecciones se caracterizan por un estilo único, ecléctico, original y contemporáneo, uno que representa a mujeres de todo el mundo. Mujeres que han contribuido a asegurar, año tras año, el desarrollo y el éxito de la marca a nivel internacional.

Sigue los temas que te interesan